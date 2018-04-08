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Как россияне украшали пасхальные яйца
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Как россияне украшали пасхальные яйца 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В воскресенье, 8 апреля, в России отмечают Пасху — главный праздник православных христиан. Традиционно к этому событию верующие красят яйца, пекут куличи и готовят творожную пасху. Самые оригинальные пасхальные яйца — в фотоподборке RT.
RT на русском: последние новости
Украинские националисты накануне Пасхи заявили о намерении бороться с «куличами» С начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции Роспотребнадзор рассказал, как выбирать куличи и яйца к Пасхе
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