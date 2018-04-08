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Как россияне украшали пасхальные яйца
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Как россияне украшали пасхальные яйца
RT на русском
2 часа назад
Фото:
RT на русском
Женский форум
В воскресенье, 8 апреля, в России отмечают Пасху — главный праздник православных христиан. Традиционно к этому событию верующие красят яйца, пекут куличи и готовят творожную пасху. Самые оригинальные пасхальные яйца — в фотоподборке RT.
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