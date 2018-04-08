Как россияне украшали пасхальные яйца

В воскресенье, 8 апреля, в России отмечают Пасху — главный праздник православных христиан. Традиционно к этому событию верующие красят яйца, пекут куличи и готовят творожную пасху. Самые оригинальные пасхальные яйца — в фотоподборке RT.