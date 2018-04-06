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Как выбрать лучшее яйцо на Пасху?
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Как выбрать лучшее яйцо на Пасху? 

АиФ Архангельск 55 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В это воскресенье будет Пасха. Ещё неделю назад, я заметил, в магазинах появилось больше, чем обычно, яиц. Не хочется нарваться на тухлые яйца, как выбрать свежие? И как выбрать готовые куличи? В прошлом году попался невкусный.
О. Лымарь, Приморский район
Вот что посоветовали специалисты управления Роспотребнадзора.
— При покупке яиц стоит обращать внимание на их срок годности, дату сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровные и гладкие, без трещин и следов птичьего помёта, крови, перьев. Хранить их нужно обязательно в холодильнике.
Покупая готовый кулич, стоит обращать внимание на его состав. Использоваться должны натуральные ингредиенты, а не яичный порошок или маргарин вместо масла. Верхушка кулича должна быть сухой. Лучше не покупать куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками.
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