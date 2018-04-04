Красим яйца к Пасхе: 13 оригинальных способов

СодержаниеКрасим яйца к Пасхе: дань традициям или погоня за модой?1. Красим по старинке — в луковой шелухе2. Используем другие красители — природные или пищевые3. Собираем мозаику из яичной скорлупы4. Украшаем яйца термонаклейками5. Используем пасхальные яйца как доску для записей6. Окрашиваем яйца в модном стиле «омбре»7. Делаем окрашивание тканью или нитками8. Придаем пасхальным яйцам определенный настрой9. Делаем яйца с трафаретным рисунком10. Украшаем яйца в технике «декупаж»11. Рисуем картинки акварелью или маркером12. Придаем яйцам блеска и сияния13. Делаем яйца с абстрактным рисункомВкусные способы приготовления блюд из пасхальных яиц1. НафаршироватьЯйца, фаршированные креветками2. Добавить в суп3. Использовать как начинку для пиццыПицца с помидорами и вареным яйцом4. Приготовить второе блюдо5. Положить в салат6. Сделать вкусный десертФранцузское песочное печенье

Традиция красить яйца на Пасху существует издревле. Но, как и многие аспекты жизни, она подвержена веяниям моды. Сейчас пасхальные яйца уже не обязательно алые, они могут быть окрашены в совершенно немыслимые цвета, расписаны красками, украшены различными орнаментами, буквами и рисунками. Мы расскажем, как и чем красить яйца на Пасху, а еще поделимся рецептами вкусных блюд из вареных яиц на тот случай, если вы вдруг переборщите с их количеством.

Красим яйца к Пасхе: дань традициям или погоня за модой?

Пасхальный стол невозможно представить без окрашенных яиц. И если раньше для этих целей использовали преимущественно луковую шелуху, то сейчас существует много других способов. Мы отобрали не только традиционные варианты, но и нашли оригинальные идеи.

1. Красим по старинке — в луковой шелухе

Шелуха обычного репчатого лука не зря используется издревле для окрашивания яиц. Этот природный краситель универсален и дает достаточно стойкий цвет. Палитра оттенков многообразна: желтый, рыжий, темно-коричневый, ярко-красный, темно-бордовый — все зависит от насыщенности используемого отвара и времени приготовления яиц.

Кстати!

Эксперимент с шелухой красного лука обещает получить на выходе красивый красно-фиолетовый оттенок.

Готовят яйца в луковом отваре от 10 минут до часа, а чтобы усилить цвет и предотвратить образование трещин, в воду кладут по одной столовой ложке уксуса и соли.

Это интересно!

Даже с использованием шелухи лука можно создать уникальные шедевры. Нужно лишь проявить немного фантазии. Попробуйте сделать пасхальные яйца в крапинку. Для этого намочите каждое яйцо водой и обваляйте в сухом длиннозерном рисе, затем обверните его марлей или капроном, а концы туго завяжите. После чего сварите до готовности.

2. Используем другие красители — природные или пищевые

Помимо луковой шелухи есть много других натуральных красителей, которые можно применять для окрашивания яиц. Вот несколько вариантов.

Шпинат или крапива придадут яйцам зеленый оттенок. Ромашка сделает их слегка желтоватыми, а куркума окрасит в яркий и насыщенный желтый цвет. Шафран и цедра апельсина помогут получить красивый оранжевый оттенок. Клюква или свекла окрасят яйца в приятный розовый цвет. Черника или краснокочанная капуста сделают их синими.

Не устраивает цветовая палитра, которую может предложить природа — идем в магазин и покупаем там пищевой краситель. Оттенки бывают самыми различными, а сами яйца могут получиться матовыми или с блеском.

Кстати!

Эффект мраморного окрашивания можно получить при помощи двух оттенков одного цвета: светлого и темного. Сначала яйца опускают в емкость с более светлым красителем, а затем — с более темным, но при этом во второй раз в воду добавляют немного растительного масла.

3. Собираем мозаику из яичной скорлупы

Здесь потребуются белые вареные яйца, яичная скорлупа (желательно небольшие фрагменты) любого цвета и желатиновый клей. Суть в том, что нужно в мозаичной технике приклеить на яйцо скорлупу (при этом она может быть, как однотонная, так и разноцветная).

Совет!

Желатиновый клей легко приготовить самостоятельно. Нужно смешать 1 чайную ложку желатина и 100 мл холодной воды. После разбухания всыпать 2,5 столовые ложки муки. Размешать и, не забывая помешивать, довести до кипения на слабом огне. Перед работой ставить в горячую воду, чтобы клей стал более жидким.

4. Украшаем яйца термонаклейками

Современная индустрия идет в ногу со временем и предлагает потребителю самые разнообразные способы украшения пасхальных яиц. Один из них — термонаклейки. Применять их очень просто, нужно лишь следовать инструкции на упаковке.

Факт!

Плюс этого метода в том, что можно не тратить время на окрашивание яиц. Но есть минусы:

придется купить яйца подороже, отдав предпочтение более крупным экземплярам, — иначе термонаклейка будет велика; чтобы снять термонаклейку, понадобятся ножницы или нож. Следовательно, детей без присмотра с такими пасхальными яйцами лучше не оставлять. 5. Используем пасхальные яйца как доску для записей

Если окрасить яйца в черный цвет или выбрать другой темный оттенок (коричневый, бордовый, фиолетовый) и взять обычный белый мел, они легко могут стать своеобразной школьной доской. Останется лишь нарисовать на них забавные картинки или написать различные пожелания.

Кстати!

Такие рисунки и надписи можно стирать и наносить заново. Чем не вариант интересной пасхальной игры, которая придется по душе и взрослым, и детям?!

6. Окрашиваем яйца в модном стиле «омбре»

Кто сказал, что модная техника окрашивания «омбре» может использоваться только в индустрии красоты? Если применить эту эффектную методику градиента в кулинарии, и покрасить с ее помощью пасхальные яйца, они будут заметно выделяться на праздничном столе. Сделать это можно двумя способами.

Подготовить пищевой краситель, следуя инструкции на упаковке, и поочередно опускать в раствор вареные яйца. При этом нужно каждое следующее яйцо держать в нем чуть дольше предыдущего. В итоге яйца будут отличаться друг от друга насыщенностью оттенка — от самого легкого до самого глубокого цвета. Эффект будет более заметен, если выложить яйца в стройный ряд. В широкий стакан положить пробку от обычной бутылки, на него как на подставку установить вареное яйцо и влить раствор с пищевым красителем так, чтобы жидкость закрыла яйцо на четверть. При этом наливать воду нужно по внутренней поверхности стакана, чтобы она не попадала на само яйцо — иначе будут разводы. Выдержать необходимое время (оно указано на упаковке). Добавить горячей воды — теперь до половины яйца и снова выдержать его в растворе с красителем. Затем налить горячую воду в третий раз, но теперь яйцо должно быть полностью скрыто жидкостью. В результате каждое яйцо будет иметь характерные для техники омбре плавные переходы цвета от насыщенного и темного оттенка к более легкому и светлому. 7. Делаем окрашивание тканью или нитками

Суть такого окрашивания в использовании натуральной шелковой ткани с рисунком или различных ниток — мулине, шелковых, шерстяных.

В первом случае берется кусок ткани, в него заворачивается сырое яйцо, а ткань закрепляется резинкой или сшивается обычными нитками. Подготовленные таким способом яйца заливают холодной водой, добавляют уксус (3-4 столовых ложки на кастрюлю) и варят на медленном огне в течение 40-50 минут. Ткань снимают, когда яйца полностью остынут. Во втором случае нитки просто обматывают вокруг каждого яйца в хаотичном порядке. Яйца складывают в кастрюлю, заливают холодной водой, добавляют соль и уксус (по одной ложке на литр жидкости) и варят 30-40 минут на слабом огне. Кокон из ниток удаляют, как только яйца остынут. Факт!

Окрашенные такими способами яйца получаются очень красивыми, имеют причудливые разводы и узоры, но совершенно не пригодны для еды. Дело в том, что ткань и нитки содержат красители, которые применяются не в пищевом, а в промышленном производстве.

8. Придаем пасхальным яйцам определенный настрой

Если нарисовать на вареных яйцах смешные рожицы и приклеить глазки — получатся забавные человечки. Можно также наклеить другие элементы — усы, волосы и сделать подставки в виде одежды. Не исключено, что именно эти пасхальные яйца задержатся дольше всех на праздничном столе и поднимут всем присутствующим настроение.

9. Делаем яйца с трафаретным рисунком

Прежде чем окрасить яйца этим способом, необходимо подготовить трафарет из кальки или другой тонкой бумаги. Выбор элемента декора может быть любой — забавные зверушки, цветочки, кружочки или другие геометрические фигуры, капельки и т. д.

После чего подготовленный трафарет смачивают водой, прикладывают к яйцу, а затем плотно обворачивают его марлей или капроном. Отваривают яйца в любом красителе. Трафарет удаляют, когда они полностью остынут.

Это интересно!

Трафареты не обязательно должны быть из бумаги.

Ими могут стать части какого-либо растения, например, листик петрушки или веточка укропа. Так часто красили яйца в старину. Другой вариант — применение обычной аптечной резинки. Она обворачивается вокруг яйца, образуя разнообразные полоски или фигуры. Еще можно использовать восковой мелок белого цвета. Им наносят рисунок или надписи на яйцо. Очень оригинальный способ — использование тонкой кружевной ленты. Если к тому же выбрать пастельные оттенки, получатся очень красивые яйца. 10. Украшаем яйца в технике «декупаж»

Чтобы создать истинный шедевр понадобятся желатиновый клей, бумажные салфетки или тонкая ткань с подходящим рисунком, ножницы, минимальные навыки работы в технике декупажа и немного терпения.

11. Рисуем картинки акварелью или маркером

Этот способ по достоинству оценят те, кто обладает художественным талантом. Но и знаний школьной программы по рисованию будет тоже достаточно. Понадобятся акварельные краски и кисти либо маркеры (желательно на водной основе). Ну а дальше — надо дать волю фантазии и скрытому в вас творческому потенциалу! Минус лишь в том, что такие яйца нельзя употреблять в пищу.

Кстати!

Классика жанра — черно-белая гамма. Нужно лишь иметь белые яйца и черный маркер либо краску.

12. Придаем яйцам блеска и сияния

Окрашенные вареные яйца легко украсить блестками. Их цвет может совпадать с основным фоном или быть контрастным по отношению к нему. Для этого блестки смешивают с желатиновым клеем, а затем этой смесью наносят на яйцо различные рисунки — кружочки, полоски и т. п.

13. Делаем яйца с абстрактным рисунком

Необычные разводы на пасхальном яйце получить очень легко при помощи обычных взбитых сливок и пищевого красителя. Для этого нужно следовать инструкции.

Заполнить глубокую форму для выпечки кремом, добавить краситель, аккуратно размешать его палочкой для суши, оставляя красивые цветные разводы на поверхности. Положить в форму вареное яйцо и медленно прокатить его по ней так, чтобы сливки полностью покрывали его. Оставить окрашенные таким способом яйца на бумажном полотенце на 20 минут, а затем аккуратно удалить остатки крема. Нельзя тереть яйцо слишком сильно, иначе есть риск повредить красивые цветные разводы. Комментарий эксперта Светлана Смирнова , врач-терапевт

Яйца — очень сбалансированный диетический продукт, они содержат много белка. В желтке есть холестерин, однако никакого влияния на уровень этого вещества в крови он не оказывает, так как его доля в желтке достаточно мала, к тому же он дополняется и уравновешивается другими питательными веществами — такими, как, например, лецитин, который препятствует развитию атеросклероза.

Каких-либо серьезных ограничений в их приеме в пищу как взрослым, так и детям, нет. Естественно, следует избегать чрезмерного их потребления, но при этом допустимо есть яйца хоть каждый день, например, на завтрак. Единственное, что следует отметить — в сыром виде они практически не усваиваются и, вдобавок, это опасно развитием инфекционных заболеваний. Из всех способов термической обработки наиболее полезна варка.

В преддверии Пасхи встает вопрос о покраске яиц. Необходимо вначале отметить, что краска, которую мы наносим на скорлупу, проникает через нее в белок. Так что следует подумать о выборе безопасного красителя. Необходимо отказаться от покраски яиц маркерами или фломастерами, эти красители непригодны в пищу. То же самое относится и к методу окраски нитками или шелком — красители, которые используют в производстве текстиля, также недопустимы к приему внутрь. Желательно выбирать или традиционные методы покраски луковой шелухой и другими натуральными красителями (свекольный сок, куркума), или же покупать в магазине специальные пищевые красители, которые не причиняют никакого вреда организму.

Вкусные способы приготовления блюд из пасхальных яиц Иногда на Пасху красят яйца в таком большом количестве, что, сколько не ешь их, они как будто бы и не торопятся покидать праздничное застолье. В результате мы вполне вероятно столкнемся с тем, что этот продукт может быстро наскучить и даже надоесть. Тогда выход только один — готовить вкусные блюда с использованием вареных яиц. Какие здесь могут быть варианты?

1. Нафаршировать

Фаршированные яйца — отличный выбор закуски. Готовятся они быстро и просто: яйцо нужно разрезать вдоль на две равные части, удалить желток и наполнить оставшиеся белковые лодочки начинкой. Рецептов достаточно много, остается только выбрать.

Яйца, фаршированные креветками Смешать сваренные вкрутую яичные желтки (4 шт.), измельченный зубчик чеснока и 2 столовые ложки майонеза. Хлебные крошки (2 столовые ложки) размочить в 3 столовых ложках молока. Соединить со смесью из яичных желтков. Посолить, поперчить, добавить измельченную зелень петрушки (1 пучок) и все тщательно перемешать. Добавить измельченные отварные креветки (150 г), все хорошо перемешать и заполнить полученной массой белковые лодочки (с горкой). Выложить лодочки на подготовленный противень, смазать их поверхность смесью сметаны и сырого яичного желтка. Запечь в духовке до готовности. 2. Добавить в суп Существует много рецептов супов, где используются вареные яйца. Без них нельзя представить такие летние освежающие первые блюда, как окрошка и свекольник. Здесь яйца присутствуют в измельченном виде.

Когда речь идет о весеннем супе с обилием свежей зелени (щавеля, крапивы и т. д.), при сервировке в каждую тарелку кладут четвертинку или половинку вареного яйца.

3. Использовать как начинку для пиццы

Вареные яйца редко встретишь в пицце, а зря! Они хорошо сочетаются со многими привычными для этого блюда продуктами, поэтому, когда после Пасхи остаются окрашенные яйца, — самое время начать экспериментировать.

Пицца с помидорами и вареным яйцом Раскатать тонкий пласт теста для пиццы. Слегка сбрызнуть поверхность оливковым маслом. Выложить на него в хаотичном порядке нарезанные кружочками помидоры и вареные яйца, а также измельченное отварное куриное мясо. Запечь в духовке до полуготовности. Достать пиццу, обильно посыпать ее поверхность тертым сыром и снова отправить в духовой шкаф. Готовить до тех пор, пока сыр не начнет плавиться. 4. Приготовить второе блюдо

Сваренные вкрутую яйца превосходно сочетаются с мясным или колбасным фаршем либо пюре из картофеля. Отличный вариант блюда с использованием этих продуктов — зразы. Готовятся они достаточно просто. Нужно завернуть яйца в подготовленный мясной или овощной фарш, обвалять в панировочных сухарях, а затем обжарить во фритюре либо запечь в духовке.

5. Положить в салат

Вареные яйца — частый гость в салатах. Многообразие рецептов с этим ингредиентом поражает. Здесь и теплые салаты с пастой или печенью, и всевозможные слоеные салаты, и легкие салаты с обилием овощей.

Комментарий экспертаМаксим Ольховский, сушеф ресторана (Ижевск)

Не для кого ни секрет, что на Пасху принято красить яйца в большом количестве. Иногда выходит так, что после праздника остается много вареных яиц, но есть их просто так уже больше не хочется. Выход один — приготовить из них какое-нибудь вкусное яство.

Предлагаю вам прекрасный вариант к столу — салат из отварных яиц. Это блюдо делается быстро и легко, для него используются самые доступные ингредиенты, а самое главное оно вкусное и питательное! Итак, из расчета на 5 порций нам потребуется:

Яйца отварные — 6 шт. ; Листовой салат микс — 1 пачка; Огурец свежий — 1 шт. ; Оливковое масло и соевый соус — по вкусу.

Отварные яйца и огурец нарезаем кубиком, замешиваем с листом салата, заправляем по вкусу оливковым маслом и соевым соусом.

Это отличный вариант для всех, кто заботится о своем здоровье. После затяжной зимы мы испытываем нехватку витаминов и полезных минералов, а это прекрасный способ немного пополнить их запасы. Будьте здоровы! Приятного аппетита!

6. Сделать вкусный десерт

Песочное печенье славится своей маслянистой, но в тоже время рассыпчатой текстурой. А если добавить в тесто сваренные вкрутую измельченные яичные желтки, оно станет более насыщенным и нежным.

Французское песочное печенье/

Вареные желтки (2 шт.) растереть с половиной стакана сахарной пудры. Соединить с 200 г размягченного сливочного масла, добавить ¼ чайной ложки соды, гашенной уксусом, и все тщательно перемешать. Всыпать 1 ½ стакана муки и замесить тесто. Сформировать из готового теста печенье, выложить их на противень и выпекать до готовности в духовке. Комментарий экспертаТатьяна Буцкая, врач-педиатр, организатор «Марафона по роддомам», учредитель Народной премии детских товаров «Выбор Родителей» России

Кулич и яйца — главные символы пасхального праздника. Форма кулича символизирует саван Спасителя, а яйца — Воскрешение. Пасхальный хлеб пекут в четверг, тогда же приступают к окрашиванию яиц. Появление этой традиции имеет 2 версии. Легенда гласит, что она возникла после того, как Тиберий не поверил Марии Магдалене в Воскресение Христа и сказал, что это так же не вероятно, как если бы яйцо стало красным. И тогда оно поменяло цвет. Другое объяснение более прозаично. Яйца во время поста не ели, их складировали, варили, а чтобы не перепутать со свежими яйцами, окрашивали в разные цвета.

Как красить яйца?

Еще каких-то 25-30 лет назад все было тотальным дефицитом. Пищевых красителей было не найти. Поэтому при окрашивании яиц наши мамы и бабушки активно экспериментировали.

В ход шли чернила, фломастеры, фукорцин, зеленка, йод. Некоторые умелицы использовали нити и узорчатые ткани. После нескольких минут в кипятке они линяли и оставляли красивые разводы на яйцах. Еще когда-то для окрашивания яиц использовали поталь (имитатор сусального золота) и разноцветную копирку. Яйца получались очень эффектными. Но повторять этот опыт я не рекомендую. Через микротрещины опасные красители могут проникнуть в продукт и вызвать отравление. Поэтому с ними лучше не рисковать.

Сейчас накануне Пасхи в любом магазине можно найти пищевые красители и термонаклейки на яйца. В крайнем случае, можно вспомнить старую добрую классику — сварить яйца в луковой шелухе. Тогда яйца (в зависимости от времени нахождения в воде) будут желтыми или коричневыми.

Если вам очень хочется узоров на яйцах, могу поделиться способом, о котором еще в детстве мне рассказала подружка, учившаяся в художественной школе. Зажигаете свечу, прибиваете к карандашу гвоздь, макаете шляпку в воск и тут же наносите его на яйцо. Таким способом делаете орнамент или любой другой рисунок. Затем помещаете яйцо в краску, а после того, как оно прокрасится, смываете горячей водой воск.

Насколько полезны яйца?

Яйцо — источник белка и ценных аминокислот. В одном курином яйце содержится 1/6 от суточной нормы белка (12,9 г). Продукт богат холестерином (в нем около 250 мг этого вещества). Это немало, особенно если учесть, что суточная потребность в нем при поступлении с пищей колеблется от 300 до 600 мг в день. Однако важно учитывать, что яйца содержат много лецитина — жироподобного вещества, которое препятствует отложению холестерина на стенках сосуда. Лецитина в яйце в 5 раз больше, чем холестерина, поэтому в том, что он будет нейтрализован, можно не сомневаться.

Сколько есть яиц?

Здоровым молодым людям рекомендуется 2 яйца в день.

Пожилым людям — не более одного яйца в день.

Детям — в зависимости от возраста:

младенцам старше 8 месяцев — немного желтка (белок известен как сильный аллерген, поэтому его лучше не давать); детям 2 — 3 лет — 1 яйцо; детям 4 — 10 лет — 1, 5 яйца; детям старше 10 лет — 2 яйца.

Беременным женщинам — 2 яйца. Я как «адвокат плода» призываю вас действовать в интересах ребенка. Специалисты считают, что злоупотребление яйцами может спровоцировать пищевую аллергию у ребенка, и я разделяю это мнение.

Нужно ли умерить аппетит за столом?

Если вы соблюдали пост перед праздником Пасхи, будьте осторожны. Ведь Великий пост известен как самый строгий и продолжительный. Он длится 7 недель. В течение 5 недель верующие избегают любой животной пищи. Отказываются не только от мяса, но и от молочных продуктов и яиц. В результате количество животного белка и жира сводится к нолю (за исключением тех 2 дней в Вербное воскресенье и Благовещенье, когда нехватку этих веществ можно пополнить рыбой или икрой).

Организм в буквальном смысле отвыкает от тяжелых продуктов, поэтому после окончания Великого поста возвращение к привычному для нас рациону должно быть максимально мягким. Пищеварительным железам, «расслабленным» постной пищей, необходимо время, чтобы перестроиться. Именно поэтому, каким бы богатым и соблазнительным ни был пасхальный стол, важно проявлять умеренность.

Знакомые хирурги рассказывали мне о том, что больше всего не любят дежурить в Пасху. В этот день или в ночь после праздника по скорой привозят рекордное количество пациентов, которые требуют экстренной помощи с диагнозом «заворот кишок».

Именно поэтому, садясь за стол, будьте умеренны в пище. Откажитесь от продуктов, богатых большим количеством жиров (сырокопченые колбасы, шпик, сало, печень трески, сливочное масло, сметана). Пасху, кулич, яйца ешьте в разумных количествах, и тогда вам удастся избежать возможных проблем с пищеварительной системой.

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