Символ Воскресения. Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями

Главный символ праздника — расписное яйцо. По традиции красят яйца в Чистый четверг. Способов придания белым яйцам самых разных оттенков сегодня великое множество. Но некоторые из них стали по-настоящему народными.

Несмотря на то, что современная промышленность работает на совесть, натуральные красители всегда в приоритете. Единственный их недостаток в том, что с ними нужно немного больше времени на подготовку красящего раствора. Но результат всегда получается на славу. Иногда, при варке, скорлупа может дать трещину и краска попадает внутрь. Это не очень хорошо скажется на употреблении продукта в пищу. А натуральные ингредиенты не навредят. Корреспондент « АиФ Оренбург » подобрал несколько вариантов окрашивания пасхальных яиц натуральными красителями.

Яйцо считается главным пасхальным символом Воскресения. Из яйца рождается новая жизнь. Но еще задолго до появления Христа древние народы считали яйцо прообразом Вселенной — из него родился мир, окружающий человека. Древние греки, римляне, египтяне и многие другие народы относились к яйцу как к символу рождения. У славянских народов, принявших христианство, яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с весенним возрождением природы. Именно природные красители издавна использовали люди. Однако с развитием химической промышленности большую популярность получили краски пищевые, но искусственные. Их плюс в том, что покрасить пасхальный символ ими быстрее, а цвет получается насыщеннее. Но для тех, кто ставит в приоритет натуральность, мы предлагаем несколько проверенных рецептов. Отметим, стоит запастись чуть большим количеством времени и не расстраиваться, если яйца получаться не такими яркими. Можно дополнительно украсить их наклейками или узором из густого раствора воды и сахарной пудры. Рисунок можно наносить с помощью зубочистки или тонкой кисти. Высохнув, кашица превратится в сладкую глазурь.

Луковое счастье

Один из самых распространенных способ натурального окрашивания пасхальных яиц — сварить их в отваре из луковой шелухи. Для этого луковую шелуху заливают кипятком и варят около 3 часов. Затем добавляют соль и опускают в луковую воду яйца. Варить 8-10 минут, а затем обсушить их на полотенце.

Чтобы добиться интересного кружевного рисунка, поместите сырые яйца в ненужные кружевные чулки, можно получить очень красивый рисунок.

Все оттенки свеклы

Свёкла — один из самых простейших и при этом натуральных способов окраски пасхальных яиц. Сделать это можно несколькими способами.

Можно поместить вареные яйца в миску со 100% соком свеклы. Готовность определять по насыщенному цвету. Если это займет 2-3 часа — они будут розовыми. Если же они пробудут в миске всю ночь — ярко бордовые;

Ещё вариант — свеклу очистить, натереть на терке в свежем виде и немного залить водой. Сюда добавить 1ч.л. уксуса и поставить на огонь на 15 минут. В горячий раствор поместить уже вареные яйца и держать в нем не менее 1 часа;

Один из самых оптимальных вариантов — отварить яйца вместе со свеклой. Так вы получите яркие крашенки и свеклу для салата;

И наконец, сырую свеклу можно натереть в кашицу и обтереть ею вареные яйца. Пусть побудут в таком состоянии подольше — так цвет получится насыщеннее.

Мрамор из зеленки

Чем краше яйца на Пасху, тем счастливее и успешнее будет жизнь! Так гласит старинное поверье. Один из самых оригинальных способов покраски — мраморный эффект. Для этого к луковой шелухе нам понадобиться пузырек самой обычной зеленки, которая наверняка найдется к каждой аптечке.

Понадобятся:

Шелуха от лука;Зеленка;Посуда с водой;Кастрюля из нержавеющей стали;Зеленка — 1 бутылочка;Нитки;Марля.

Шелуху измельчить. Если она сухая, то можно помять ее руками. Если же свежая, то лучше воспользоваться ножницами. Свежее яйцо намочить и обвалять в ней.

Сделать марлевый однослойный мешочек и положить в него яйцо. Можно подсыпать еще шелухи. Закрепить нитками. Если шелуха местами съехала, ее нужно поправить.

Мешочки опустить в кастрюлю с водой. Добавить пару столовых ложек соли. Влить зеленку и варить 15 минут на среднем огне. Затем полный тюбик зеленки добавляем в кипящую воду. Чем больше вы выльете зеленки, тем насыщеннее будет цвет.

И имеете ввиду, очень важный момент! Кастрюлю обязательно должна быть из нержавейки, чтобы её потом было легко отмыть.

Готовые яйца освободить от марли и шелухи, промыть под краном и обсушить на полотенце.

Чтобы яйца красиво блестели, уже остывшие и высохшие писанки натрите растительным маслом. И пусть рукотворные символы Светлой Пасхи радуют вас и ваших близких!