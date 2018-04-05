В Екатеринбурге к Пасхе появятся гигантские интерактивные яйца

В центре Екатеринбурга к Пасхе будут установлены огромные яйца. Уральцы смогут поучаствовать в необычной квест-игре, об этом сообщает в четверг, 5 апреля, «АиФ-Урал»

Большие интерактивные яйца будут расписаны народной декоративной росписью. Объекты установят по инициативе Фонда святой Екатерины. Чтобы принять участие в квесте, пользователям необходимо скачать приложение «Пасха 2018», в котором можно будет увидеть расположение установленных арт-объектов. Судя по карте, это площадки у ККТ «Космос», Театра драмы, Пассажа, памятника Татищеву и де Геннину и возле храма «Большой Златоуст» на Малышева.

Включив камеру и наведя телефон на яйцо, можно будет посмотреть небольшой видеоролик и узнать интересный факт о традициях празднования Пасхи. Тот, кто найдет и активирует все пасхальные яйца, сможет получить необычную праздничную открытку. Ее же, кстати, можно будет отправить своим родным, чтобы поздравить их с Пасхой. Приложение будет доступно на iOS и для Android.

Цель проекта — привлечь внимание молодежи к празднованию Пасхи. Гигантские интерактивные яйца появятся в Екатеринбурге ук концу этой недели.