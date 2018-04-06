В Красноярском крае к Пасхе повысились цены на масло и яйца

Так в феврале масло стоило около 543 рублей, а в апреле уже 549, десяток яиц за этот же период подорожал на 4 рубля, теперь их можно купить за 62 рубля, сообщают в Красноярскстате.

Также на два рубля подорожал сахар (44 рубля), а вот творог немного подешевел — на 50 копеек (410 рублей за кг). Цены на молоко и муку остались прежними (57 и 31 рубль соответственно).

А вот за год существенно выросла стоимость творога жирный — на 6%, масла сливочного — на 5,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 4,4%. Отмечено снижение стоимости сахара и муки — на 12,2% и 7% соответственно. Также на 1,4% снизилась цена на Кагор (красное виноградное вино, крепостью 20% об. спирта). В среднем рост цен за год составил 1,8%.