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В Красноярском крае к Пасхе повысились цены на масло и яйца
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В Красноярском крае к Пасхе повысились цены на масло и яйца 

АиФ Красноярск 11 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Так в феврале масло стоило около 543 рублей, а в апреле уже 549, десяток яиц за этот же период подорожал на 4 рубля, теперь их можно купить за 62 рубля, сообщают в Красноярскстате.
Также на два рубля подорожал сахар (44 рубля), а вот творог немного подешевел — на 50 копеек (410 рублей за кг). Цены на молоко и муку остались прежними (57 и 31 рубль соответственно).
А вот за год существенно выросла стоимость творога жирный — на 6%, масла сливочного — на 5,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 4,4%. Отмечено снижение стоимости сахара и муки — на 12,2% и 7% соответственно. Также на 1,4% снизилась цена на Кагор (красное виноградное вино, крепостью 20% об. спирта). В среднем рост цен за год составил 1,8%.
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