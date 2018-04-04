Народный календарь. 4 апреля. Капельник Василий, пеки калач красивый

Священномученик Василий, знаменитый праведник, живший в четвертом веке нашей эры, получил на Руси массу прозвищ, связанных с природой и наступлением тепла. Какой бы суровой ни была зима, на Василия она отступала, потому и говорили, что «Василий Капельник зиму задолбил».

Все приметы на Василия были связаны с солнцем. Если на восходе оно поднималось, распространяя вокруг себя красные круги, считалось, что это хорошая примета — будет славный урожай. Если по небу бежали облака, на фоне солнца кажущиеся синими, говорили, что это к теплу, но теплу дождливому.

А еще важно было задобрить в этот день птиц, так что хозяйки пекли калачи в виде солнышка (если шел пост — постные, если пост завершался — «скоромные», с масляным тестом) и угощали всех, непременно часть угощения отдавая птицам, в том числе домашним — курам и уткам.

Именины в этот день отмечают Таисия, Дарья, Исаакий, Полина, Василий и Василиса.

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