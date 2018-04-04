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Народный календарь. 4 апреля. Капельник Василий, пеки калач красивый
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Народный календарь. 4 апреля. Капельник Василий, пеки калач красивый 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Священномученик Василий, знаменитый праведник, живший в четвертом веке нашей эры, получил на Руси массу прозвищ, связанных с природой и наступлением тепла. Какой бы суровой ни была зима, на Василия она отступала, потому и говорили, что «Василий Капельник зиму задолбил».
Все приметы на Василия были связаны с солнцем. Если на восходе оно поднималось, распространяя вокруг себя красные круги, считалось, что это хорошая примета — будет славный урожай. Если по небу бежали облака, на фоне солнца кажущиеся синими, говорили, что это к теплу, но теплу дождливому.
А еще важно было задобрить в этот день птиц, так что хозяйки пекли калачи в виде солнышка (если шел пост — постные, если пост завершался — «скоромные», с масляным тестом) и угощали всех, непременно часть угощения отдавая птицам, в том числе домашним — курам и уткам.
Именины в этот день отмечают Таисия, Дарья, Исаакий, Полина, Василий и Василиса.
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