От простого к сложному. Топ отборных рецептов куличей к Пасхе

Покупные куличи на Пасху — не по-хозяйски. То ли дело удивить родственников и гостей собственной выпечкой «с пылу с жару» или, еще лучше, настоящей творожной пасхой. «АиФ-Юг» собрал сразу несколько лучших рецептов на любой вкус: от простого, к сложному.

Кулич в мультиварке

Приготовление кулича в мультиварке — это сразу несколько преимуществ. При таком способе выпекания тесто гарантированно пропечется и не подгорит. К тому же, прямо в мультиварке тесто может «подойти». Для этого достаточно выложить его в смазанную маслом чашу, закрыть крышку и установить режим подогрева на 10-25 минут.

Можно использовать почти любой рецепт. Однако количество ингредиентов нужно будет уменьшить — получится ведь только один большой кулич.

Кстати, режим «Выпечка» часто ограничен 60-65 минутами. Этого мало, потому надо будет сразу установить дополнительное время на том же режиме или оставить в режиме подогрева. Общее время выпечки пасхи по рецепту обычно составляет около полутора часов.

Что понадобится?

3 стакана муки;2 яйца;75 г сливочного масла;2 ст.л. растительного масла;100 мл молока;20 г свежих прессованных дрожжей;50 г изюма;щепотка соли;250 г сахарной пудры;5 белков;ваниль.

Как приготовить?

1. Дрожжи развести в теплом молоке с чайной ложкой сахара и оставить на 15-20 минут. Взбить белки с сахаром, добавить в дрожжи вместе со стаканом муки и оставить опару подходить в тепле. Она должна увеличиться в 2-3 раза. Размягченное сливочное масло растереть с солью и желтками, добавить в опару, всыпать просеянную муку и вымесить тесто. Накрыть салфеткой и дать подойти в теплом месте. Тем временем запарить изюм, слить с него воду, обсушить и слегка обвалять в муке.

2. Положить изюм в подошедшее тесто, добавить ваниль, перемешать и дать настояться в течение 30 минут. Затем смазать тесто растительным маслом и вымешивать его не меньше 20 минут. Выложить в чашу мультиварки, дать подняться под крышкой, установить режим «Выпечка» на 60-65 минут, затем оставить на подогреве в течение 20-30 минут (крышку не открывать).

3. Чтобы приготовить белую глазурь, нужно 250 г сахарной пудры взбить с 5 белками, затем добавить полстакана муки и хорошо перемешать.

Пасхальный кулич в духовке

Собираясь приготовить кулич своими руками, нужно помнить несколько тонкостей. Сливочное масло не должно быть твердым, тогда кулич будет мягким и нежным, и размягчиться оно должно при комнатной температуре, а не при нагревании. Чтобы тесто не прилипало к рукам, их можно смочить водой или растительным маслом; готовность кулича проверяется лучинкой или тонкой шпажкой, которую втыкают в тесто. Если она сухая — кулич готов.

Что понадобится?

1 кг пшеничной муки;6 яиц;1,5 стакана молока;300 г маргарина (можно сливочного масла);1,5 стакана сахара;40 г дрожжей;150 г изюма;50 г цукатов и миндаля;0,5 пакетика ванильного сахара;Щепотка соли.

Как приготовить?

1. Слегка подогреть молоко, развести в нем дрожжи. Добавить половину указанной порции муки. Размешать. Опара готова. Посуду с опарой прикрыть полотенцем и поставить в теплое место. Она должна подниматься до тех пор, пока ее объем не увеличится вдвое. Разделить желтки и белки. Желтки взбить с ванилью и сахаром, взбить масло. Добавить к опаре соль, желтки и масло. Все перемешать. Белки взбить до густой упругой пены. Добавить их в тесто вместе с оставшейся мукой. Получившееся тесто должно свободно отставать от стенок посуды. Быть не слишком крутым, хорошо вымешанным. Затем нужно вновь накрыть тесто и оставить в теплом месте до тех пор, пока оно не увеличится в два раза в объеме.

2. Промыть изюм, обсушить, обвалять в муке. Цукаты нарезать квадратиками. Орехи очистить от кожицы и измельчить. Добавить сухофрукты и орехи в подошедшее тесто.

3. Подготовить форму, выложить ее дно промасленной пекарской бумагой, стенки смазать маслом и присыпать мукой. Заполнить форму тестом на 1/3. Оставить тесто подниматься. Оно будет готово к отправке в духовку, когда поднимется до половины формы.

4. Духовка должна быть не слишком горячей. Оставить форму в ней на час. Если верх рано подрумянится, прикрыть его смоченной в воде бумагой, чтобы он не пригорел. Готовый кулич украсить шоколадом, цукатами или орехами.

Кулич на сметане с ромом

Вся прелесть самостоятельного приготовления кулича в том, что домашняя пасхальная выпечка может быть приготовлена не только по традиционному рецепту, но и с использованием, например, сметаны, фруктов или даже рома.

Что понадобится?

200 г сметаны;1 ч.л. сухих дрожжей (или 25 г свежих);170 мл молока;50 г сливочного масла;150 г сахара;650-700 г муки;3 яйца;2-3 ст.л. коньяка или рома;50 г изюма;орехи для посыпки;ванилин.

Как приготовить?

1. Изюм залить ромом или коньяком. Развести дрожжи частью теплого молока — отлить 2 ст.л. молока, они пригодятся позже. Отделить в одном яйце белок от желтка. Два яйца и белок третьего взбить с сахаром и сметаной. Соединить все в одной миске, размешать, посолить и постепенно добавлять муку. Тесто должно получиться мягким, немного липким. Накрыть его полотенцем и оставить на полчаса. После добавить к тесту мягкое сливочное масло, размешать. Вновь накрыть полотенцем и оставить на полтора-два часа. Добавить отжатый изюм. Вымесить тесто так, чтобы изюм равномерно распределился. Разложить по формочкам и оставить до тех пор, пока оно не подойдет вдвое.

2. Смешать желток с 2 ст.л. молока и смазать смесью верх кулича. Орехи измельчить и посыпать ими кулич. Отправить в духовку на 30 минут до готовности.

3. Украсить можно чем угодно: глазурь, мармелад, разноцветный кондитерский бисер, орехи, марципан, цукаты, фигурки из фруктов.

Кулич с шоколадной начинкой

Не все любят пасхальные куличи, так как традиционно они готовятся без начинки, а значит — немного «суховаты». И в этом случае есть альтернатива. Форма в нем от традиционного русского кулича, тесто от итальянского паннеттоне, шоколадная начинка — французская бриошь.

Что понадобится?

500 г муки;150 г сливочного масла;200 г сахара;6 яиц;200 мл молока;4 ст.л «Нутеллы»;2 ст.л меда;1 ст.л сухих дрожжей;щепотка соли.

Как приготовить?

1. Нагреть молоко с медом, размешать и растворить дрожжи в этой смеси. Яйца разделить на желтки и белки. Взболтать венчиком с солью 2 яйца и 4 желтка, оставшиеся 4 белка не понадобятся.

2. Сливочное масло размягчить до комнатной температуры. Добавить к молоку с медом яйца, масло и просеять муку. Замесить мягкое тесто. Поставить миску с тестом в тепло на 2,5 часа для подъема.

3. 3 столовые ложки теста смешать с «Нутеллой». Смазать одну большую или 4 средних формы для кулича маслом. Выложить в форму светлое тесто, на него начинку, поверх закрыть светлым тестом. Общая высота теста должна быть не выше 23 формы. Поставить формы с куличами в тепло на 1,5 часа.

4. Нагреть духовку до 180 градусов и выпекать куличи около 35-40 минут. Полностью остудить в форме и украсить по желанию.

Творожная пасха

Для приготовления пасхи самое главное — качество продуктов. Творог лучше купить на рынке, яйца — взять домашние. Обычно пасху для застывания помещают в деревянную пасочницу.

Что понадобится?

800 г творога;4 вареных яйца;4 сырых перепелиных яйца;1,5 стакана сахара;1 пакетик ванилина;1 стакан жирной сметаны;300 г орехов, цукатов и изюма;щепотка соли.

Как приготовить?

1. Творог протереть через сито — так получится гладкая однородная масса без крупинок. Если творог влажный, его можно растереть при помощи блендера. Изюм промыть и просушить. Цукаты и орехи измельчить. Куриные яйца мелко нарезать или натереть на крупной терке и добавить к творогу. Также добавить сахар, ванилин и тщательно перемешать. Затем добавить перепелиные яйца (они придают массе эластичность и нежный вкус), сметану, изюм, цукаты и орехи. Все тщательно размешать.

2. В глубокую тарелку поставить пасочницу (специальную четырехгранную форму) и застелить ее влажной марлей так, чтобы не было складок. Выложить в форму творожную массу. Накрыть сверху марлей и поставить под гнет. Убрать в холодильник на 10-12 часов.

3. Периодически из тарелки нужно сливать жидкость, выдавленную из формы. Готовую пасху вынуть из формы на тарелку и снять марлю. Сверху ее можно украсить оставшимися цукатами или орехами.

Кстати, сырая творожная пасха хранится всего 2-3 дня (без изюма и цукатов — до 5 дней). Поэтому для ее приготовления всегда берут только самые свежие продукты и готовят блюдо непосредственно перед праздником.