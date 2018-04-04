Сырный крем-суп с брокколи

О полезных свойствах брокколи и ее благоприятном влиянии на пищеварительную систему знают многие. Несмотря на то, что капуста брокколи обогащена питательными микроэлементами и является кладезем полезных веществ, далеко не всем приходится по нраву ее насыщенный вкус.

Идеальным решением в таком случае станет приготовление сырного супа из брокколи. В таком сочетании вкус капусты оттеняется другими продуктами и звучит по-новому.

Тщательно промыть, разделить на небольшие соцветия и просушить брокколи. Нарезать небольшими кубиками в отдельную посуду морковь, картофель и лук.

В сковороде обжарить лук, картофель и морковь не более 6 минут.

В предварительно разогретом бульоне отварить брокколи не более 5 минут. Перелить бульон в отдельную кастрюлю, а брокколи откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.

Введите Поместить в другую кастрюлю сливочное масло и растопить его на среднем огне. В разогретое масло добавить немного воды, муку и выполнить пассировку.

Разогреть в кастрюле бульон и добавить в него обжаренные овощи, соцветия брокколи. Проварить овощную смесь 10 минут и добавить в кастрюлю молоко и сыр.

Оставить на огне смесь на 5 минут.

Суп приправить специями, миндальными пластинами, добавить мускатный орех и соль. Добавить немного лимонного сока в готовое блюдо.

Крем-суп разлить по тарелкам, посыпать гренками и украсить небольшими соцветиями брокколи или натертыми кусочками твердого сыра.

Небольшими кубиками нарезать хлеб. Разогреть духовку до 180 градусов.

Накрыть пергаментом противень, разложить на нем кусочки хлеба. Отправить хлеб в духовку на 5-10 минут.