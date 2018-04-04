Как использовать пищевую пленку: 15 классных лайфхаков

Обойтись на кухне без пищевой пленки довольно сложно, а зная несколько крутых лайфхаков, с ней можно запросто решить непредвиденные кулинарные сложности. Сегодня мы поговорим о самых полезных и эффективных способах применения обычной пищевой пленки.

Если вы купили еще не дозревшие фрукты, положите их в чашу и накройте пищевой пленкой. Она поможет скопиться этилену — газу, который помогает плодам быстрее дозреть. Кстати, спелые бананы, груши и яблоки — рекордсмены по выделению этилена.

Пищевая пленка отлично спасет стеклянные полки холодильника от неизбежных загрязнений. Просто застелите ей поверхности, которые часто приходится мыть, и меняйте, как только обнаружите новое пятнышко.

Чтобы оставить тесто застывать, заверните его в пищевую пленку. Оно не прилипнет к поверхности холодильника и не впитает посторонних запахов.

Перед тем, как положить в сумку ланчбокс (или любую посуду, которую вы берете с собой), сначала затяните емкость пищевой пленкой, а затем уже закрывайте крышкой.

Точно так же, как и фольга, пищевая пленка позволит вам дольше сохранить бананы свежими, не дав им испортиться раньше времени. Просто оберните ей основание связки.

Чтобы такие ароматные продукты как, например, ветчина или сыр, не перебивали и не впитывали запахи друг друга, заворачивайте их в пищевую пленку. Она поможет защитить продукты от заветривания, сохранив их вкус и первозданный вид.

Если под рукой не оказалось пробки, чтобы закрыть недопитую бутылку вина, используйте пищевую пленку: она не позволит напитку потерять вкус и аромат.

Сохраните стол и скалку чистыми, раскатывая тесто: просто застелите одним листом пищевой пленки рабочую поверхность, а другим накройте тесто.

Чтобы брызги от миксера или погружного блендера не разлетались по всей кухне, оберните пищевой пленкой примерно три четверти чаши, оставив небольшой проем для прибора.

Любите готовить по обучающим видео на YouTube? Оберните свои гаджеты пищевой пленкой, чтобы защитить их от влаги и различных загрязнений.

Перед тем, как отбить мясо, накройте его пленкой: так вам не придется оттирать многочисленные пятна и брызги со всех поверхностей.

Если вечером у вас не осталось сил, чтобы мыть за собой посуду, а вид перегруженной раковины приводит вас в отчаяние, за ужином оберните тарелку пищевой пленкой, чтобы после еды она осталось чистой.

Прежде чем отправить остатки недоеденного мороженого в морозилку, заверните их в пищевую пленку. Так лакомство не кристаллизуется, а вам в следующий раз не придется есть лед.

Если на вашей кухне завелись дрозофилы, соорудите для них простую ловушку, накрыв стакан пищевой пленкой с дырочками, а на его дно положив что-нибудь сладкое (например, ломтик банана). Выбраться из этой приманки мошки уже не смогут.

Вам не нужна пашотница, чтобы приготовить идеальное яйцо-пашот. Ищите пищевую пленку: положив ее на тарелочку и смазав растительным маслом, разбивайте сверху яйцо. Свернув пленку, завяжите концы в узелок, опустите яйцо в кипящую воду и варите около пяти минут. Готово!