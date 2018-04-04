Как сделать красивые пасхальные яйца: 5 необычных способов окраски

Пестрые пасхальные яйца

Вам понадобятся:

сваренные вкрутую и остуженные белые яйца,

пищевые красители,

чай в пакетиках,

перловка, кукуруза или любая другая крупная крупа,

зубная щетка или кисточка,

гуашь.

Если вы хотите сделать яйца, похожие на те, что лежат в гнезде диких птиц, нужно выбрать два цвета — коричневый и голубой. Голубые яйца мы делаем с помощью обычного пищевого пасхального красителя, светло коричневые — с помощью крепкого раствора чая (заливаем пару пакетиков чая кипятком, остужаем и окунаем яйца на 5-10 минут).

Ждем, пока яйца высохнут, и делаем коричневые крапинки. Для этого нужно нанести на зубную щетку немного коричневой гуаши и легонько побрызгать на яйца.

Если вы хотите сделать разноцветные яйца, нужно сначала окрасить их в разные цвета, затем насыпать в миску крупу, капнуть туда пипеткой немного пищевого красителя желаемого цвета, затем окунуть туда сухое окрашенное яйцо и аккуратно покатать его чайной ложкой туда-сюда — так, чтобы на нем остались хаотичные разноцветные пятнышки.

“Птичьи” яйца можно уложить в плетеную корзинку с перышками и листьями, разноцветные — в обычную коробку из-под яиц.

Яйца, окрашенные с помощью цветов и растений

http://bigsislilsis.com Вам понадобятся:

листья, веточки, цветы,

капроновые колготки,

пищевые красители,

ниточки или тонкие резинки,

бумажные полотенца,

растительное масло.

Соберите гербарий.

http://bigsislilsis.com Разрежьте одну штанину колготок на несколько частей.

http://bigsislilsis.com Наложите веточку или цветок на яйцо, плотно прижмите и оберните капроном. Плотно завяжите и отрежьте хвостик.

http://bigsislilsis.com Положите яйца в кастрюлю, добавьте 3-4 столовые ложки уксуса и краситель. Дайте им покипеть 30 минут. Затем выключите воду, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 1-2 часа.

Аккуратно уберите капрон и растения. Чтобы яйца были блестящими, можно протереть их подсолнечным маслом, излишки масла аккуратно убрать бумагой.

Яйца, покрашенные с помощью пены для бритья

Pinterest

Вам понадобится:

пищевой краситель (3-4 разных цвета),

сваренные вкрутую яйца в скорлупе,

бумага для выпечки,

пена для бритья,

соломинка/зубочистка,

резиновые перчатки.

Положите бумагу для выпечки на широкий прямоугольный противень и равномерно выдавливайте пену для бритья по всей поверхности.

pinterest: kate bennis

pinterest: kate bennis

Капните каждым из красителей на поверхность пены, аккуратно смешайте их соломинкой, создавая некое подобие узоров.

pinterest: kate bennis

pinterest: kate bennis

Возьмите яйцо и прокатите его по всей поверхности краски. Оставьте его на 10 минут высыхать на чистом листе бумаги для выпечки, а затем начисто вымойте.

pinterest: kate bennis

pinterest: kate bennis

Через 10 минут красивые мраморные яйца готовы!

Яйца, покрашенные восковыми мелками

Вам понадобится:

картонная коробка из-под яиц,

разноцветные восковые мелки.

Сварите яйца вкрутую. Пока они варятся, переверните картонную коробку из-под яиц и вырежьте дно на каждом отсеке — туда можно будет ставить горячие яйца.

Как только яйца сварятся вкрутую, достаньте их из кастрюли и поставьте на картонную подставку. Не нужно их остужать — они должны быть достаточно горячими, чтобы мелки лучше прилипали.

Раскрасьте яйца вместе с детьми и оставьте их остужаться.

Яйца, украшенные с помощью клейкой ленты

Pinterest

Вам понадобится:

клейкая лента (канцелярский скотч) разной толщины,

пищевые красители для пасхальных яиц.

Нарежьте клейкую ленту на полоски или квадратики, и оберните сваренные вкрутую яйца. Вариантов множество! Можно сделать квадратики-пятнышки, вертикальные полоски, как на арбузе, клеточки или абстрактные поперечные полосы. По такому же принципу можно использовать толстые нитки или резинки для волос.

Проверьте, чтобы клейкая лента не пузырилась.

Окуните яйцо в воду с растворенным красителем. Держите так долго, как сказано в инструкции к краскам.

Достаньте яйцо и положите сушиться. Как только яйцо высохнет, аккуратно удалите ленту. Узоры готовы!

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