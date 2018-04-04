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Рецепт дня: салат со шпинатом, орехами и гранатом
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Рецепт дня: салат со шпинатом, орехами и гранатом 

The Challenger 19 минут назад
Фото: The Challenger
273 calories
Салат со шпинатом, орехами и гранатом
Хрустящие грецкие орехи, нежный сыр и сочные зёрна граната под медово-бальзамической заправкой делают это блюдо неповторимым. Салат со шпинатом, орехами и гранатом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 273 ккал
Ингредиенты
Шпинат (свежий) 4 чашки Клюква (сушёная) 1 чашка Орехи (грецкие) ½ чашки Сыр (козий) ½ чашки Гранат (зёрна) ½ чашки Уксус (бальзамический) 2 ст. л. Мёд 1 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Перец (чёрный молотый) ¼ ч. л.
Измельчите грецкие орехи и поджарьте их на сухой сковороде. Сыр нарежьте на кубики.
Выложите в большую миску листья шпината, клюкву, сыр и орехи.
Приготовьте заправку: для этого смешайте венчиком в отдельной миске уксус, мёд и перец. Постепенно добавляйте масло, продолжая постоянно помешивать.
Заправьте салат соусом. Разложите порционно и украсьте зёрнами граната.
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Запись «Рецепт дня: салат со шпинатом, орехами и гранатом» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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