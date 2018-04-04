Это убережет вашу семью от бестолковых трат на продукты: 7 ценных подсказок

Как перестать выбрасывать продукты и сократить бесполезные затраты на еду, нам рассказали профессиональные помощники по хозяйству Олеся и Анна — исполнители онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com.

Умный список

Наверняка вы составляете список необходимых покупок, учитывающий потребности всей семьи. Таких списков обычно несколько: в телефоне, на холодильнике, на отдельной бумажке в кошельке, — и часто их невозможно синхронизировать. Ситуация осложняется, когда покупки в супермаркете делает не кто-то один, а все члены семьи по очереди. В итоге холодильник переполняется, а скоропортящиеся продукты не успевают съедаться и выбрасываются.

Взять ситуацию под контроль помогут мобильные приложения с общим доступом.

В них можно формировать списки продуктов, отмечать, что нужно купить, и получать подсказки. Если в семье все установят такую программу на свой телефон, проблема лишних покупок исчезнет.

Недельное меню

Прежде чем отправиться в супермаркет, составьте меню на неделю для всей семьи. Лучше если оно будет с вариациями.

Например, куриный бульон, который ребенок отказался есть, может послужить основой для соуса к пасте или тушеного мяса. Подсмотрите идеи для составления недельного плана на кулинарных сайтах или спросите подсказки у старших членов семьи.

Осторожно, гипермаркет!

Привычка закупаться продуктами на неделю в гипермаркете полезна с точки зрения экономии и планирования бюджета,

но именно она заставляет нас брать больше, чем нужно.

Чтобы соблюсти разумный баланс, не покупайте в крупных супермаркетах скоропортящиеся продукты и детскую еду (творожки, овощи и фрукты, молоко, кефир) на всю неделю. Молочные продукты, как правило, первыми идут на выброс, особенно если у вас небольшая семья.

Их лучше покупать по мере надобности в магазине у дома — это оптимальный вариант, проверенный на практике.

Правило холодильника

Продукты важно правильно хранить, только так они смогут оставаться свежими максимально долго. Учитывайте, что внутри холодильника есть температурные зоны: самая холодная часть — у задней стенки и рядом с морозильной камерой, самая теплая — в дверце.

Многие хранят молоко и кефир в дверце. Но так их срок годности заканчивается даже быстрее, чем обещает упаковка.

Для сохранения свежести ставьте молочные продукты в глубину холодильника.

Защита от детей

Небольшие упаковки, которые привлекают внимание детей (соусы, открытые консервы, полуфабрикаты), часто стараются убрать с нижних полок холодильника. В итоге такие продукты теряются среди более габаритных и портятся. Чтобы не забывать об открытых банках, постарайтесь держать их на виду.

И установите специальный держатель для дверцы холодильника — так детям будет трудно до них добраться.

Овощи и фрукты

Большинство овощей и фруктов лучше хранить при комнатной температуре, так они дольше сохраняют привлекательный внешний вид, и дети охотнее их едят.

Например, картофель, лук, помидоры, яблоки, бананы, киви, дыни и манго плохо переносят холод, теряют свои вкусовые качества и быстро портятся.

Для таких продуктов больше подойдет сухое темное место с естественной циркуляцией воздуха.

Срок хранения

Мясо, рыбу, зелень, ягоды, остатки бульона или гарнира легко сохранить, отправив в морозильную камеру.

Еще один метод быстрого реагирования — приготовить блюдо из продуктов, которые залежались в холодильнике: сыр и остатки колбасы использовать для пиццы; из творога, купленного неделю назад, сделать сырники, а из молока и кефира — блины.

Перезрелые бананы можно взбить блендером с кусочком горького шоколада или горстью хлопьев, превратив его в десерт.

Общее правило таково: следите за сохранностью продуктов, вовремя проверяйте содержимое холодильника и не поддавайтесь искушениям в крупном супермаркете. Семейный бюджет скажет вам за это спасибо.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!