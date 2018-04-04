Красим яйца с тюменскими мастерицами: с помощью парафина, потали, риса и пищевых красок

Раскрашенные яйца на столе — один из главных атрибутов Пасхи. Красиво, празднично, поднимает настроение. А еще это восстанавливает навыки по рукоделию и рисованию, которым нас обучали со школьных лет, и дает волю фантазии. Помимо стандартных наклеек на яйца, можно купить недорогие пищевые краски и, используя подручные средства, стать на эти выходные художником.

Нарисовать на яйцах христианские символы, придать им нестандартный окрас или превратить в перепелиные — что выбираете? В этом материале тюменские мастерицы Екатерина Подобных и Надежда Андреева показали 72.ru, какими способами можно разрисовать яйца к Пасхе, чтобы на праздничный стол было приятно смотреть, а родственникам и друзьям было, что вручить.

Основой для раскрашивания яиц послужат недорогие пищевые краски, салфетки, парафин, поталь золотистого или серебряного цвета, рис и, конечно, фантазия. Краски можно купить в таблетках, порошке или жидкие. Последними, например, советует пользоваться Екатерина Подобных — преподаватель творческих курсов в мастерской «Я — художник» на улице Зои Космодемьянской. Жидкие краски лучше закрепляются на яйце. Так как большинство описанных способов основываются на использовании пищевых красок, то вот два правила, которые нужно соблюдать: краску разводим горячей водой и даем остыть до теплого состояния, затем только опускаем туда яйца; в краску добавляем пищевой уксус для закрепления цвета.1 способ: градиент Используя этот способ, вы будете купать яйцо в краске одного и того же цвета, чтобы получить плавные переходы оттенков. Например, от нежно алого до красного или от бледно-голубого до голубого и синего. Для этого: разводим краску на дне пластикового стаканчика объемом (200 мл) в том соотношении с водой, которое рекомендовано на упаковке. Добавляем туда уксус. В итоге яйцо должно будет погрузиться всего на треть в краску. Проходит 10 минут — достаем яйцо ложкой. В стаканчике разбавляем воду до уровня, чтобы яйцо в итоге закрыло на две трети. Снова опускаем на 10 минут (время может варьироваться в зависимости от желаемого результата). Снова достаем яйцо и добавляем воды в стакан столько, чтобы его закрыло полностью. Ждем. Потом достаем и любуемся. Уксус при применении пищевых красок необходим. Без него окрас яйца получится слишком бледный. Более того, уксус закрепляет краску, чтобы потом она не оставалась на руках. Если концентрация используемого уксуса менее 9%, увеличьте добавляемое количество.

2 способ: рис Приготовьте несколько видов краски неразведенной в воде. Возьмите целлофановый пакетик, насыпьте туда белый рис. Залейте один цвет в рис, только не переборщите, так как нужно будет оставить место для смешения цветов. Положите в пакетик яйцо и покатайте его там руками. Достаньте яйцо из риса и залейте в пакетик еще один цвет. Снова покатайте яйцо в пакетике. Вы можете использовать один и тот же цвет в разной концентрации, чтобы на яйце появились оттенки. Либо, как в описанном выше случае — смешать цвета. Про цвета. В наборах обычно идут основные цвета (желтый, красный, синий и зеленый). Чтобы получить оранжевый — яйцо нужно положить сначала в желтый, а потом совсем ненадолго в красный. Коричневый — в зеленый и в красный. Фиолетовый — в красный и синий. Цвета морской волны — в синий и зеленый.

3 способ: декупаж Сразу скажем, что получится очень красиво! Этот способ основан на использовании салфеток с разными цветными узорами. Ими нужно заранее закупиться — выбирайте рисунки на свой вкус. Главное, чтобы на них прослеживались красивые детали — цветочки, птички, животные красивые узоры и так далее. Вам нужно будет вырезать необходимые вам детали, они должны быть мелкими. Приклеивать надо будет по очереди, пока не заклеите всю скорлупу. В качестве клея используйте ПВА, можно заранее сварить клейстер, что будет экологичнее. Клей наносите кисточкой, давайте ему время от времени просыхать. Вот что получается.

4 способ: поталь Поталь можно купить в магазинах товаров для хобби и рукоделия. Это очень-очень тонкая фольга, имитация сусального золота или серебра. Ее можно нанести на уже окрашенное каким-то цветом или несколькими цветами яйцо, используя клей. Клей наносите кисточкой, рисуйте им узоры, а потом на эти узоры накладывайте поталь. Дайте клею высохнуть и отшелушите кисточкой ненужные куски фольги.

5 способ: перепелиное яйцо Здесь все просто, но понадобится кисточка с разбросанными широко щетинками (см. фото ниже), акриловая краска (можно гуашь, но она не потерпит воду). Основу яйца окрашиваете в цвет основы перепелиного, затем окунаете кисточку в черную краску и делаете брызги. Для брызг нужно держать кисточку одной рукой опирая стакан, второй — хлопать по ручке кисти. Для разнообразия вы можете использовать, например, розовую основу яйца. Тоже интересно получается.

6 способ: салфетка Заранее готовите несколько видов краски, разведенной в стаканчиках. Берете белую салфетку и оборачиваете ей яйцо, чтобы прилегала по всем сторонам. Сверху салфетку закрепляете резиночкой. Ложкой берете краску из стаканчиков и льете в нужных вам соотношениях, чтобы получилась палитра красок. Оставляете сохнуть на 15-20 минут. Для закрепления эффекта процедуру можно повторить. Важно: протирайте ложку каждый раз перед использованием нового цвета.

7 способ: лак Сделать космический рисунок на яйце поможет лак. Для этого способа нужна ванночка с теплой водой и лаки разных цветов или оттенков. Лак капаете на воду, создавая будущий узор на воде. Потом туда окунаете яйцо, которое созданный узор должен облепить со всех сторон. Сушите. Тут главное — все делать быстро. Иначе лак может засохнуть на воде и не приклеиться к яйцу. Такой способ покраски «несъедобен». Употреблять в пищу покрашенное лаком яйцо — не стоит. Скорлупа пропускает ядовитые запахи внутрь.

Мастер-класс по покраске яиц Еще один очень популярный и экологичный способ 72.ru показала мастерица Надежда Андреева. Способ использования для покраски яиц парафина уникален. Здесь можно рисовать свои сюжеты и накладывать один цвет на другой в нужных вам местах. Здесь также используются пищевые красители. Но еще нужно будет подготовить тонкую свечу, либо прибор для нанесения парафина. Наша мастерица использовала специальный электрический прибор, который нагревает парафин внутри. Вы можете купить недорогой чантинг в магазине товаров для хобби.

Чантинг — инструмент для нанесения горячего воска. Инструмент погружается в расплавленный воск, зачерпывая его и наносится на яйцо тонкими линиями через иглу в чантинге. Чтобы использовать ручной чантинг нужно, чтобы рядом горела свеча. Инструмент нужно будет подносить к огню по мере необходимости — так как воск будет периодически застывать. Чтобы не покупать специальный инструмент, вы можете сделать его сами. Его называют писачок. А изготавливается он из фольги или тонкой жести, которые скручиваются в воронку и прикрепляются к деревянной палочке. 8 способ: парафин Разведите в стаканчиках нужные вам цвета. Нарисуйте свой узор парафином. Дайте парафину высохнуть. Опустите яйцо в стаканчик с краской. Затем достаньте яйцо, вытрите. Если хотите добавить красок — то нарисуйте еще какой-нибудь узор на тех местах, на которых желаете оставить первый цвет. Затем окунаете в новый цвет и получаете уже детали со смешанными оттенками. Парафин в конце нужно удалить салфеткой.

Каждый из способов, которые 72.ru показали мастерицы, — это только один вариант покраски. В итоге вы можете их объединить, смешать один с другим и получить свой шедевр. Украшение пасхальных яиц: что можно, а что — нет В Вознесенско-Георгиевском храме, как рассказала служительница православного прихода Марина Панина, чаще всего для декора пасхальных яиц по старинке используют луковую шелуху. Впрочем, по её словам, современные пищевые красители также отлично подойдут для этой задачи. А вот использование наклеек, на которых изображены лики святых, церковь не одобряет. Дело в том, что при очистке яиц скорлупа убирается вместе с этой наклейкой и выкидывается в мусор. Это равноценно тому, что выкинуть икону, а это является большим грехом. При этом в том, чтобы использовать для украшения яиц к Пасхе наклейки с нейтральными изображениями (например, росписью под хохлому или цветочными мотивами), ничего предосудительного нет.