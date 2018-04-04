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Нуга из фисташек с розовыми лепестками
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Нуга из фисташек с розовыми лепестками 

Карельские вести 1 час назад
Восточное ореховое лакомство с нежным розовым ароматом.
Ингредиенты
Сахарная пудра 430 г  вода 120 мл  мед 115 г  глюкоза 1 ст. л.
яичный белок 50 г  фисташки 180 г  розовые лепестки 10 г  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняТурецкая
Застелите прямоугольную форму для запекания пергаментной бумагой и смажьте ее маслом.
Всыпьте сахарную пудру в кастрюлю и залейте водой. Смешивайте, пока сахарная пудра не растворится. Поставьте на сильный огонь. Уберите со стенок кастрюли кристаллики сахара с помощью мокрой кисточки.
Используя кулинарный термометр, доведите сироп до температуры 110 градусов. Затем добавьте мед и нагрейте до температуры 137 градусов.
Тем временем взбейте белки с помощью миксера до твердых пиков. Продолжая взбивать на большой скорости, влейте в белки сироп. Продолжайте взбивать около 3 минут.
Добавьте рубленные фисташки и розовые лепестки. Выложите массу в форму для запекания. Сверху накройте промасленной бумагой и положите груз (доску или другую форму такого же размера). Оставьте на 2-3 часа. Затем выложите из формы и нарежьте с помощью горячего, слегка влажного ножа. Храните в закрытом контейнере.
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