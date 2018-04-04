Нуга из фисташек с розовыми лепестками

Восточное ореховое лакомство с нежным розовым ароматом.

Ингредиенты

Сахарная пудра 430 г вода 120 мл мед 115 г глюкоза 1 ст. л.

яичный белок 50 г фисташки 180 г розовые лепестки 10 г Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняТурецкая

Застелите прямоугольную форму для запекания пергаментной бумагой и смажьте ее маслом.

Всыпьте сахарную пудру в кастрюлю и залейте водой. Смешивайте, пока сахарная пудра не растворится. Поставьте на сильный огонь. Уберите со стенок кастрюли кристаллики сахара с помощью мокрой кисточки.

Используя кулинарный термометр, доведите сироп до температуры 110 градусов. Затем добавьте мед и нагрейте до температуры 137 градусов.

Тем временем взбейте белки с помощью миксера до твердых пиков. Продолжая взбивать на большой скорости, влейте в белки сироп. Продолжайте взбивать около 3 минут.

Добавьте рубленные фисташки и розовые лепестки. Выложите массу в форму для запекания. Сверху накройте промасленной бумагой и положите груз (доску или другую форму такого же размера). Оставьте на 2-3 часа. Затем выложите из формы и нарежьте с помощью горячего, слегка влажного ножа. Храните в закрытом контейнере.