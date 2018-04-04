Молочно-медовый пудинг

Идеальное лакомство, чтобы побаловать себя в выходной день.

Ингредиенты

Молоко 500 мл ваниль 1 стручок

мед 80 мл кукурузный крахмал 3 ст. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Четверть молока перелейте в чашку, добавьте крахмал, хорошо перемешайте и отставьте.

В маленькой кастрюле смешайте оставшееся молоко, мед и соль. Положите в молоко стручок ванили. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите смесь до кипения. Выньте стручок ванили.

Уменьшите огонь до медленного. Тонкой струйкой влейте в кастрюлю смесь молока и крахмала, постоянно помешивая. Не прекращая перемешивать, готовьте около 5 минут.

Снимите смесь с огня, добавьте масло и перемешивайте, пока оно не растает. Пропустите смесь через очень мелкое сито.

Разлейте по 6 креманкам или стаканам и поставьте в холодильник. Охлаждайте, пока пудинг не застынет полностью.