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Молочно-медовый пудинг
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Молочно-медовый пудинг 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Идеальное лакомство, чтобы побаловать себя в выходной день.
Ингредиенты
Молоко 500 мл  ваниль 1 стручок
мед 80 мл  кукурузный крахмал 3 ст. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 2 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Четверть молока перелейте в чашку, добавьте крахмал, хорошо перемешайте и отставьте.
В маленькой кастрюле смешайте оставшееся молоко, мед и соль. Положите в молоко стручок ванили. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите смесь до кипения. Выньте стручок ванили.
Уменьшите огонь до медленного. Тонкой струйкой влейте в кастрюлю смесь молока и крахмала, постоянно помешивая. Не прекращая перемешивать, готовьте около 5 минут.
Снимите смесь с огня, добавьте масло и перемешивайте, пока оно не растает. Пропустите смесь через очень мелкое сито.
Разлейте по 6 креманкам или стаканам и поставьте в холодильник. Охлаждайте, пока пудинг не застынет полностью.
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