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Шоколадные конфеты с миндалем
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Шоколадные конфеты с миндалем 

Карельские вести 1 час назад
Классическое сочетание черного шоколада и миндаля. Очень простой в приготовлении десерт.
Ингредиенты
Черный шоколад 300 г  миндаль 100 г  кокосовая стружка 30 г  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Растопите шоколад на очень медленном огне.
Миндаль слегка обжарьте. Всыпьте его в шоколад. Добавьте две трети кокосовой стружки. Хорошо перемешайте.
Застелите противень бумагой для выпечки. Вылейте на нее шоколадную смесь и разровняйте силиконовой лопаткой. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.
Поставьте противень в холодильник на 2 часа. Затем разломайте на небольшие кусочки и подавайте.
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