Шоколадные конфеты с миндалем 

Классическое сочетание черного шоколада и миндаля. Очень простой в приготовлении десерт.
Ингредиенты
Черный шоколад 300 г миндаль 100 г кокосовая стружка 30 г Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Растопите шоколад на очень медленном огне.
Миндаль слегка обжарьте. Всыпьте его в шоколад. Добавьте две трети кокосовой стружки. Хорошо перемешайте.
Застелите противень бумагой для выпечки. Вылейте на нее шоколадную смесь и разровняйте силиконовой лопаткой. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.
Поставьте противень в холодильник на 2 часа. Затем разломайте на небольшие кусочки и подавайте.