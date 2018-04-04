Шоколадные конфеты с миндалем

Классическое сочетание черного шоколада и миндаля. Очень простой в приготовлении десерт.

Ингредиенты

Черный шоколад 300 г миндаль 100 г кокосовая стружка 30 г Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Растопите шоколад на очень медленном огне.

Миндаль слегка обжарьте. Всыпьте его в шоколад. Добавьте две трети кокосовой стружки. Хорошо перемешайте.

Застелите противень бумагой для выпечки. Вылейте на нее шоколадную смесь и разровняйте силиконовой лопаткой. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.

Поставьте противень в холодильник на 2 часа. Затем разломайте на небольшие кусочки и подавайте.