Витамин D: как принимать, в каких продуктах содержится и что делать, если его не хватает

Марина Свиридонова

Что такое витамин D и откуда он берётся

— Витамин D — это жирорастворимое соединение, которое присутствует в довольно ограниченном количестве продуктов. Его много в морепродуктах и рыбьем жире и значительно меньше в молочных продуктах. Витамин D может самостоятельно синтезироваться в коже, однако для этого необходимо воздействие ультрафиолетового излучения.

При этом и поступающий из пищи, и образующийся в коже витамин D неактивен. Для того чтобы он активизировался и начал проявлять свои свойства, в печени и почках должны произойти определённые реакции. (Так что состояние этих органов для полноценной работы витамина D тоже немаловажно.)

Зачем нужен витамин D и как он работает

Витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике и поддерживает необходимый уровень кальция и фосфора в крови (что позволяет обеспечить нужную плотность костной ткани). Он также задействован в процессе роста костей (нехватка витамина D в детском возрасте приводит к развитию рахита). Кроме того, исследования последних лет продемонстрировали участие этого витамина во множестве процессов в организме. Витамин играет значимую роль в предотвращении онкологических, аутоиммунных, инфекционных заболеваний, а также некоторых болезней нервной системы. Витамин D участвует в большинстве обменных процессов, способствует нормальной работе репродуктивной системы.

Появились данные о том, что на фоне дефицита витамина D увеличивается риск развития рака молочной железы, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, матки, яичников, мочевого пузыря и почек. Однако делать выводы пока рано — влияние витамина D на здоровье человека будут изучать ещё долго. Фото: shutterstock.com Кому нужен витамин D Результаты последних исследований показали, что в России огромное количество людей страдают как от нехватки витамина D, так и от его дефицита. В первую очередь это связано с климатическими условиями и нашим географическим положением. С ноября по март в нашей стране угол падения солнечных лучей таков, что витамин D в крови под их влиянием просто не вырабатывается. Да и в весенне-летний период у нас тоже не так много солнечных и тёплых дней. Таким образом, единственным источником витамина D остаются пищевые продукты, в которых его содержание тоже, увы, невелико.

Так что витамин D нужен всем: в профилактических дозах его действительно рекомендуют каждому. По эпидемиологическим данным, чуть ли не 90% пожилых женщин страдают от нехватки витамина D. При этом среди молодых людей такая проблема тоже широко распространена.

Кому нужно проверить уровень витамина D Чаще всего основанием для исследования уровня витамина D в организме являются уже установленные факторы риска: заболевания костной ткани, остеопороз, переломы, ожирение, хронические заболевания печени, почек, желудочно-кишечного тракта, беременность, тёмный оттенок кожи. Симптомы дефицита витамина D появляются не у всех, но внимание стоит обратить на боли в костях, слабость мышц и склонность к падениям. В лаборатории достаточно сказать, что вы хотите сдать анализ на уровень витамина D, и вам назначат подходящий. Фото: shutterstock.com Какие препараты содержат витамин D В России в качестве лекарственных средств зарегистрированы только растворы витамина D. Наиболее распространены «Аквадетрим» и «Вигантол», водный и масляный растворы витамина D соответственно. Эти препараты принимают в каплях с добавлением небольшого количества жидкости. Витамин D в капсулах и таблетках, которые можно встретить в наших аптеках, это, как правило, биологически активные добавки. Существенной разницы в эффективности растворов и БА-добавок витамина D не замечено, поэтому каждый может подобрать наиболее удобный для себя вариант.

Как правильно принимать витамин D Как было сказано выше, достаточно добавить капли витамина D к небольшому количеству жидкости и выпить. Для детей можно добавлять витамин D в молочную смесь. Капсулы с витамином чаще рекомендуют принимать во время еды. Однако ничего страшного, если вы примете их в любое другое время — это лучше, чем никак.

Профилактическая доза витамина D — это в среднем около 800 МЕ (1-2 капли раствора в день). При беременности и в пожилом возрасте доза повышается до 1 000—1 500 МЕ (2-3 капли раствора в день).

Нужно учитывать массу тела — людям с избыточным весом и ожирением порой требуются более высокие дозы, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина в крови (6 000—10 000 МЕ или 12—20 капель в день). К категории людей, которым может требоваться более высокая доза, относятся пациенты с нарушениями пищеварения, сахарным диабетом, многими другими хроническими заболеваниями.

В случае дефицита витамина D необходимая доза препарата существенно возрастает. Поэтому если при обследовании у вас была выявлена нехватка витамина, то выбрать и назначить дозу должен врач. На первые два месяца, как правило, рекомендуются «насыщающие» дозы витамина D, после чего измеряют его уровень в крови и в случае достижения нормальных значений переходят на профилактические дозировки. Фото: shutterstock.com В каких сочетаниях чаще всего назначают витамин D Так как витамин D имеет непосредственное отношение к обмену кальция, то достаточное потребление этого микроэлемента необходимо для реализации его потенциала. Если по той или иной причине (это часто наблюдается в пожилом возрасте) потребление кальция или его всасывание страдают, то целесообразно принимать одновременно витамин D и кальций.

В последние годы нарастает внимание к омега-3 жирным кислотам. В силу того, что витамин D является жирорастворимым, он неплохо сочетается и с ними. Существуют и специальные комплексы, в которых содержатся и витамин D, и омега-3 жирные кислоты.

В каких продуктах содержится витамин D В первую очередь витамин D содержится в морепродуктах. Однако их стоимость и доступность ограничены — ежедневно включать в свой рацион морскую рыбу могут не все. Стоит отметить, что содержание витамина D в рыбе, выращенной в искусственных условиях, существенно ниже, чем в диких сортах. О количестве витамина D в других продуктах, в том числе молочных, говорить не приходится — его там мало. Фото: shutterstock.com Что нужно знать о избытке витамина D К сожалению, с ростом популярности витамина D всё чаще приходится сталкиваться с гипервитаминозом D. Многие бросились решать проблему дефицита самостоятельно и порой принимают действительно высокие дозы.

Следует предостеречь пациентов: длительный приём высоких (отличных от профилактических) доз витамина D без контроля врача небезопасен. Избыток витамина D приводит к повышению уровня кальция в крови и отложению его солей во внутренних органах. Чаще всего страдают почки — может развиться мочекаменная болезнь. Поэтому при приёме высоких доз витамина D следует обращать особое внимание на помутнение мочи. Кроме того, гипервитаминоз D может проявляться нарушениями сна, снижением аппетита, рвотой, болями в суставах, нарушением функции почек и сердца. Статьи по теме 4 витамина для здоровья и красоты волос 5 признаков, что у вас нехватка витамина В12 Почему рыбий жир остался в прошлом и откуда теперь получать витамин D и омегу-3 Витамин C: нужно ли пить аскорбинку

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