Яблочное печенье мадлен

Нежное печенье с яблочным ароматом.

Ингредиенты

Яйцо 1 шт яичный белок 1 шт сахар 3 ст. л.

ванильный сахар 0,5 ч. л.

мука 70 г сахарная пудра 70 г корица 0,5 ч. л.

молотый имбирь 0,25 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 85 г яблоко 1 шт Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Яблоко очистите и натрите на мелкой терке. Сливочное масло растопите и охладите.

С помощью венчика слегка взбейте яйцо, белок, сахар и ванильный сахар. В другую миску просейте муку, сахарную пудру, корицу, имбирь и соль. Всыпьте в яичную смесь и тщательно перемешайте. Затем добавьте масло и натертое яблоко, снова перемешайте.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час. После охлаждения тесто должно стать твердым и плотным.

Наполните формы для печенья тестом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 10-12 минут.