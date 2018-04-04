Ещё
Яблочное печенье мадлен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яблочное печенье мадлен 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежное печенье с яблочным ароматом.
Ингредиенты
Яйцо 1 шт  яичный белок 1 шт  сахар 3 ст. л.
ванильный сахар 0,5 ч. л.
мука 70 г  сахарная пудра 70 г  корица 0,5 ч. л.
молотый имбирь 0,25 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 85 г  яблоко 1 шт  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Яблоко очистите и натрите на мелкой терке. Сливочное масло растопите и охладите.
С помощью венчика слегка взбейте яйцо, белок, сахар и ванильный сахар. В другую миску просейте муку, сахарную пудру, корицу, имбирь и соль. Всыпьте в яичную смесь и тщательно перемешайте. Затем добавьте масло и натертое яблоко, снова перемешайте.
Накройте миску с тестом пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час. После охлаждения тесто должно стать твердым и плотным.
Наполните формы для печенья тестом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 10-12 минут.
Карельские вести: последние новости
Шоколадные конфеты с миндалем Карамелизованные орехи Молочно-медовый пудинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить138
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью31
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла16
Сколько раз в неделю можно принимать душ30
Почему не стоит брить подмышки34
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение