Карамелизованные орехи

Очень простое в приготовлении лакомство к чашке утреннего кофе.

Ингредиенты

Орехи (любые) 150 г мед 2 ст. л.

сахар 1 ст. л.

соль 1 щепотка

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Орехи сложите в миску, добавьте мед, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы сахарно-медовая смесь покрыла орехи.

Выложите орехи на застеленный бумагой противень. Поставьте в духовку примерно на 15 минут.

Выньте из духовки и охладите. Затем поломайте орехи руками. Храните в закрытом контейнере.