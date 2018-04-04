Карамелизованные орехи 

Очень простое в приготовлении лакомство к чашке утреннего кофе.
Ингредиенты
Орехи (любые) 150 г мед 2 ст. л.
сахар 1 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Орехи сложите в миску, добавьте мед, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы сахарно-медовая смесь покрыла орехи.
Выложите орехи на застеленный бумагой противень. Поставьте в духовку примерно на 15 минут.
Выньте из духовки и охладите. Затем поломайте орехи руками. Храните в закрытом контейнере.