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Карамелизованные орехи
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Карамелизованные орехи 

Карельские вести 49 минут назад
Очень простое в приготовлении лакомство к чашке утреннего кофе.
Ингредиенты
Орехи (любые) 150 г  мед 2 ст. л.
сахар 1 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Орехи сложите в миску, добавьте мед, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы сахарно-медовая смесь покрыла орехи.
Выложите орехи на застеленный бумагой противень. Поставьте в духовку примерно на 15 минут.
Выньте из духовки и охладите. Затем поломайте орехи руками. Храните в закрытом контейнере.
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