Шоколадный яблочный пирог

Прекрасное сочетание шоколада и яблок — рай для сладкоежек!

Ингредиенты

Мука 200 г какао-порошок 3 ст. л.

cливочное масло 150 г сахар 5 ст. л.

ванильный сахар 0,5 ч. л.

ледяная вода 1 ст. л.

яйца 2 шт яблоки 7 шт корица 1 ч. л.

черный шоколад 50 г Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Просейте муку вместе с какао и перемешайте. Добавьте 100 г масла и руками или с помощью комбайна перетрите в крошку.

Вбейте в крошку яйца, добавьте сахар и ваниль и влейте ледяную воду. Замесите тесто.

Раскатайте тесто и перенесите его в форму. Выложите тонким слоем дно и стенки. Поставьте форму с тестом в холодильник на 30 минут. Остатки теста заверните в пленку и тоже положите в холодильник.

Тем временем очистите яблоки, удалите сердцевины и нарежьте их маленькими кубиками.

В кастрюле или сковороде разогрейте 25 г масла и выложите в него половину яблок. Добавьте корицу и готовьте, пока яблоки не станут совсем мягкими.

Разломайте шоколад на мелкие кусочки и добавьте к яблокам. Туда же выложите оставшуюся часть яблок. Снимите с огня и перемешивайте, пока шоколад не расплавится и не смешается с яблочной массой.

Выньте форму с тестом из холодильника. Несколько раз наколите тесто вилкой. Выложите на тесто начинку.

Из оставшегося теста с помощью формочек для печенья вырежьте кусочки разной формы и уложите их на начинку.

Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение 35-40 минут.