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Шоколадный яблочный пирог
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Шоколадный яблочный пирог 

Карельские вести 1 час назад
Прекрасное сочетание шоколада и яблок — рай для сладкоежек!
Ингредиенты
Мука 200 г  какао-порошок 3 ст. л.
cливочное масло 150 г  сахар 5 ст. л.
ванильный сахар 0,5 ч. л.
ледяная вода 1 ст. л.
яйца 2 шт  яблоки 7 шт  корица 1 ч. л.
черный шоколад 50 г  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Просейте муку вместе с какао и перемешайте. Добавьте 100 г масла и руками или с помощью комбайна перетрите в крошку.
Вбейте в крошку яйца, добавьте сахар и ваниль и влейте ледяную воду. Замесите тесто.
Раскатайте тесто и перенесите его в форму. Выложите тонким слоем дно и стенки. Поставьте форму с тестом в холодильник на 30 минут. Остатки теста заверните в пленку и тоже положите в холодильник.
Тем временем очистите яблоки, удалите сердцевины и нарежьте их маленькими кубиками.
В кастрюле или сковороде разогрейте 25 г масла и выложите в него половину яблок. Добавьте корицу и готовьте, пока яблоки не станут совсем мягкими.
Разломайте шоколад на мелкие кусочки и добавьте к яблокам. Туда же выложите оставшуюся часть яблок. Снимите с огня и перемешивайте, пока шоколад не расплавится и не смешается с яблочной массой.
Выньте форму с тестом из холодильника. Несколько раз наколите тесто вилкой. Выложите на тесто начинку.
Из оставшегося теста с помощью формочек для печенья вырежьте кусочки разной формы и уложите их на начинку.
Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение 35-40 минут.
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