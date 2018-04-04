Какой яд содержится в абрикосовых косточках

Абрикосы — любимая многими ягода. Кроме вкусной и сочной мякоти некоторых привлекает и вкус косточек (их внутреннего ядра), мягкий и сладковатый, схожий с миндалем. В некоторых культурах также принято готовить с ними различные традиционные блюда. Однако так ли это безвредно? На этот счет существуют различные мнения.

Есть ярые сторонники этого деликатеса, считающие продукт абсолютно безвредным на том простом основании, что за длительное время его употребления у них не возникло никаких негативных реакций со стороны организма. Есть те, кто считает, что ядра абрикосовых косточек смертельно опасны, используя в качестве основного аргумента сведения о наличии в их составе синильной кислоты — сильнодействующего ядовитого вещества, отравление которым может даже привести к летальному исходу. Как известно, истина находится где-то посередине. Решить спорную ситуацию помогает экспертное мнение специалистов.

Исследование состава абрикосовых косточек выявило содержание в них витаминов, масел, белков, различных микроэлементов. Показал анализ и наличие незначительного количества (1–1,8%) синильной кислоты, а также амигдалина — гликозида, входящего в состав многих растений. Именно амигдалин отвечает за выраженный горьковатый вкус ядра, который свойственен ряду сортов абрикос, в которых содержание вещества оказывается значительно выше.

Так, по некоторым источникам употребление абрикосовых косточек в количестве 100 штук способно вызвать тяжелое отравление и даже привести к летальному исходу. Однако вот в сочетании с сахаром (при приготовлении варенья и компота) абрикосовые косточки становятся в разы безопаснее для употребления, так как сахар является антидотом для синильной кислоты. Нейтрализацию же амигдалина обеспечивает специальный фермент — роданаза. Он препятствует расщеплению вещества с выделением синильной кислоты. Если же она попадает в организм, то роданаза обеспечивает ее безопасный вывод, без риска накопления.

Некоторые ученые даже выдвигают теорию о пользе амигдалина, в контексте его повышенной эффективности в борьбе с онкологическими заболеваниями. Но пациентам с таким диагнозом не стоит заниматься рисковыми экспериментами самостоятельно, так как для них существуют реальные риски получения отравления, так как выработка защитного фермента у них ослаблена.

Можно заключить, что абрикосовые косточки требуют особого и достаточно осторожного к себе отношения. Но объявлять их исключительно вредными также не стоит. Умеренность и бдительность помогут полакомиться деликатесом без малейшего риска для здоровья.

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