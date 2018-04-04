Флан из манго с медом

Воздушный десерт с ароматами манго и меда.

Ингредиенты

Сгущеное молоко 2 банки

манго 1 шт сливочный сыр 120 г ваниль по вкусу

яйца 4 шт мед 120 мл Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Манго очистите и удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками.

Слегка нагрейте формочки для запекания (или одну большую) и разлейте в них мед. Повращайте формы, чтобы мед покрыл их полностью.

С помощью блендера взбейте в однородную массу все остальные ингредиенты. Разлейте по формам.

В глубокий противень налейте воду примерно на 3 сантиметра. В нее поставьте формочки с фланом. Накройте фольгой.

Выпекайте около 40-50 минут или проверяйте готовность с помощью зубочистки. Выньте из духовки и охладите в течение 1 часа. Затем поставьте в холодильник еще на 2 часа.

Охлажденный флан переверните на тарелки и подавайте. При подаче можно полить медом.