Флан из манго с медом 

Воздушный десерт с ароматами манго и меда.
Ингредиенты
Сгущеное молоко 2 банки
манго 1 шт сливочный сыр 120 г ваниль по вкусу
яйца 4 шт мед 120 мл Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Манго очистите и удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками.
Слегка нагрейте формочки для запекания (или одну большую) и разлейте в них мед. Повращайте формы, чтобы мед покрыл их полностью.
С помощью блендера взбейте в однородную массу все остальные ингредиенты. Разлейте по формам.
В глубокий противень налейте воду примерно на 3 сантиметра. В нее поставьте формочки с фланом. Накройте фольгой.
Выпекайте около 40-50 минут или проверяйте готовность с помощью зубочистки. Выньте из духовки и охладите в течение 1 часа. Затем поставьте в холодильник еще на 2 часа.
Охлажденный флан переверните на тарелки и подавайте. При подаче можно полить медом.