Бычьи и бараньи яйца: в чем польза

Яйца домашних животных или по-научному семенники люди употребляли в пищу с давних пор. Блюда, основным ингредиентом которых являются репродуктивные органы быков и баранов, считаются деликатесом во многих странах мира. И, как оказывается, не зря.

Мифы Древней Греции

О чудодейственных свойствах семенников домашнего скота еще в древности ходили легенды. Например, участники Олимпийских игр в Древней Греции употребляли яички быков непосредственно перед соревнованиями. Греки верили в то, что таким образом им передается сила этого мощного животного, благодаря чему и награда за победу не заставит себя долго ждать.

Во многих странах мира, и в Европе в частности, семенники быков и баранов использовались в лечебных целях. В основном лекари рекомендовали их мужчинам, которые по той или иной причине теряли свою мужскую силу. А во Франции бараньи яички даже считались прекрасным средством от женской фригидности.

А на самом деле…

На самом деле в семенниках животных содержится большое количество белка (13%), который к тому же еще и легко усваивается человеческим организмом. Бараньи и бычьи яйца очень питательны, их калорийность около 230 Ккал на 100 грамм продукта. Поэтому неудивительно, если древние греки действительно испытывали некий подъем сил после подобной трапезы.

Кроме того семенники быков и баранов не перенасыщены жиром, которого в этих органах всего 34%. Именно поэтому их можно употреблять в пищу даже тем, кто соблюдает диету, или людям, склонным к ожирению.

Также яички рогатого скота богаты витаминами группы В, Е, Н и РР, а также минеральными веществами: калием, кальцием, магнием, фосфором, цинком, медью, железом, натрием и йодом.

Что же касается лечения импотенции с помощью семенников быка или барана, то медики относятся к знахарству такого рода довольно скептически. Яички животных действительно содержат мужской гормон тестостерон. Однако маловероятно, что гормоны животного оказывают какое-либо влияние на человеческий организм. К тому же для того, чтобы это действительно произошло, теоретически семенники следует употреблять в пищу в сыром виде, так как при термической обработке гормоны просто напросто улетучиваются. Во только есть яйца сырыми крайне опасно для здоровья, так же, как и плохо прожаренное мясо.

Это вкусно?

Многие относятся к бычьим или бараньим яичкам брезгливо и только поэтому не употребляют эти органы в пищу. На самом деле, по заверениям гурманов, вкус у семенников довольно приятный и нежный, отдаленно напоминающий вкус говяжьих почек.

Секрет приготовления семенников, по мнению поваров, таится в правильном выборе этих органов. Свежие яички должны быть розового цвета с синеватыми прожилками. Непосредственно перед приготовлением с яичек необходимо снять оболочку, затем нарезать продукт ломтиками, проварить 5-7 минут и пожарить на сковороде с луком, морковью и сметаной.

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