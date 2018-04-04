10 причин купить касторовое масло

Пока косметологи рассказывали нам о чудодейственных свойствах экзотических масел, мы отвыкли от средств, которыми пользовались наши мамы и бабушки. О плюсах касторового масла знали еще древние египтяне: в те времена оно считалось — ни много ни мало — божественными эликсиром. В касторке содержится больше витамина Е и жирных кислот, чем во многих растительных маслах, поэтому она отлично подходит для оздоровления кожи, волос, да и всего организма в целом. Рассказываем о главных причинах, по которым вам стоит обзавестись маслом клещевины как можно скорее.

Касторка борется с морщинами

Вы расстроились, заметив морщинки, и бросились скупать дорогие кремы? Не спешите тратить свои сбережения на косметику и специалистов: касторка борется с первыми признаками старения ничуть не хуже сывороток и инъекций.

За эластичность и содержание влаги в кожных покровах отвечают два вещества — коллаген и эластин. С возрастом их количество в коже заметно уменьшается — это приводит к появлению морщин. Сильнее всего страдают чувствительные участки: область вокруг глаз, носогубные складки и лоб.

Касторка проникает в структуру кожи и стимулирует естественную выработку коллагена и эластина, а значит, помогает расправиться с морщинами. Возьмите в привычку регулярно протирать лицо ватным диском, смоченным термальной водой и касторовым маслом, перед тем, как отправиться спать, и вы будете выглядеть отлично.

Касторовое масло успокаивает проблемную кожу

Касторовое масло помогает победить кожные заболевания, такие как экзема, дерматит, акне розацеа, фолликулярный кератоз. Оно обладает натуральным антибактериальным и противовоспалительным действием, одновременно увлажняя кожу и убивая бактерии. Если вы хотите забыть о прыщиках и других проблемах, связанных с эпидермисом, наносите небольшое количество масла на пораженные участки утром и вечером.

Касторовое масло помогает очистить организм

Состояние эпидермиса напрямую связано с работой внутренних органов, прежде всего — печени. Поддерживать ее здоровое состояние помогут компрессы с касторкой. Нанесите масло клещевины на лоскут ткани (например, фланели) и поместите его под правую грудь. Для усиления эффекта обмотайте примочку пищевой пленкой.

В идеале такой компресс лучше оставить на всю ночь, минимум — на час. Касторка улучшает работу лимфатической системы, повышая активность белых кровяных телец. В результате организм быстрее избавляется от токсинов, а кожа приобретает сияющий вид.

Касторовое масло ускоряет рост волос

Если вы давно ищите волшебное средство, от которого волосы, ресницы и брови растут как на дрожжах, то оно перед вами. В состав касторового масла входит рицинолевая кислота, которая останавливает выпадение локонов и препятствует облысению.

Хотите заполучить завидную шевелюру? Делайте массаж кожи головы и корней волос, нанеся на кончики пальцев масло клещевины. Касторка наполняет кожный покров витаминами стимулирует кровообращение. Чтобы заполучить длинные ресницы, используйте касторку вместо жидкости для снятия макияжа — масло не только сотрет тушь, но и укрепит волоски.

Касторовое масло заботится о кончиках волос и делает цвет насыщенным

Благодаря жирным кислотам, восстанавливающим аминокислотам и витамину Е, касторовое масло не только ускоряет рост волос, но и оздоравливает их. Вы заметили, что локоны начали сечься? Разогрейте в руках несколько капель масла клещевины и нанесите его на кончики, а смешав касторку с кокосовым маслом, можно сделать классную восстанавливающую маску.

Хотите сделать цвет волос ярким, насыщенным и многогранным? Каждый раз вымыв голову, смазывайте подсушенные полотенцем локоны теплым касторовым маслом. Окуните кончики пальцев в касторку и проведите ими по всей длине волос. Если вы — счастливая обладательница роскошных кос до пят, разделите их на пряди и осторожно протрите каждую ладонями с капельками масла.

Касторовое масло улучшает пищеварение

Масло клещевины успело зарекомендовать себя как натуральное слабительное средство. Если вы страдает от вялого пищеварения и частых проблем со стулом, включите его в свой рацион. Попадая в организм, касторка расщепляется ферментами и раздражает рецепторы кишечника, усиливая перистальтику. Эффект от масла наступает через 5-6 часов.

Этот продукт следует пить натощак, не превышая рекомендованный объем в одну или две столовые ложки. Помните: не следует злоупотреблять касторкой и прибегать к ее помощи чаще трех дней подряд. Важно отметить, что касторовое масло может влиять на сокращения матки, поэтому при беременности лучше воздержаться от его использования.

Касторовое масло заменяет снотворное

Сегодня многие люди сталкиваются с нарушением сна. Все мы слышали о последствиях, к которым приводят бессонные ночи, но, к сожалению, нам не дано отправиться в царство Морфея по щелчку наших пальцев.

У вас сбились биоритмы, не удается уснуть по ночам, а сон — чуткий и прерывистый? Приложите к векам ватные диски с касторовым маслом: вы провалитесь в сладкий сон, и проснетесь готовым к новым свершениям.

Касторовое масло уменьшает чувствительность мышц

Касторовое масло способствует циркуляции жидкости в организме. Оно проявило себя как отличное массажное масло, сводящее к минимуму неприятные ощущения от мышечного перенапряжения. Если после занятий спортом у вас болят икроножные мышцы или мышцы бедра, вотрите немного масла клещевины в воспаленную область.

Касторка — отличный проводник для эфирных масел. Добавьте несколько капель масла ромашки или мяты в столовую ложку касторки — это сделает массаж более расслабляющим.

Касторовое масло подходит для лечения домашних животных

Касторка — средство универсальное: ею можно лечить и людей, и братьев наших меньших. Домашние животные любят лизать свои раны. Некоторые хозяева считают, что так они лечат повреждения, но чаще всего зализывание только усугубляет ситуацию. В придачу, животные съедают лекарства, намазанные на ранки.

Благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам, касторка подходит для лечения небольших порезов и раздражений. Из-за горьковатого вкуса масла животные вряд ли захотят слизывать его со своих ран. Но даже если неприятный привкус не сможет остановить их, единственный побочный эффект от касторки — расстройство желудка.

Касторовое масло подойдет для смазки техники

Дверь скрипит, ручка мясорубки проворачивается с большим трудом, а ножницы то и дело заедают? Не отчаивайтесь: поможет все та же касторка. Она работает не хуже машинных смазок, сохраняя свои свойства при высоких и низких температурах. К тому же, касторка не портит каучук, поэтому ее можно использовать для обработки устройств с резиновыми элементами.