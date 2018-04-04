Миндальные маффины

Ингредиенты

Мука 150 г миндальная мука 150 г рубленный миндаль 50 г сахар 70 г апельсин 1 шт мускатный орех по вкусу

мак 4 ч. л.

соль 1 щепотка

разрыхлитель 1 ч. л.

яйца 1 шт молоко 2-3 ст. л.

оливковое масло 80 мл миндальная эссенция по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

С апельсина снимите цедру и выжмите сок.

В одной миске смешайте все сухие ингредиенты, включая апельсиновую цедру. Во второй миске слегка взбейте венчиком все влажные ингредиенты, включая 120 мл апельсинового сока.

Смешайте влажные ингредиенты с сухими с помощью деревянной ложки. Выложите тесто в формы для маффинов, заполняя их на 3/4.

Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 15-20 минут, проверяя готовность зубочисткой.