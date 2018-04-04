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Миндальные маффины
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Миндальные маффины 

Карельские вести 51 минуту назад
Ингредиенты
Мука 150 г  миндальная мука 150 г  рубленный миндаль 50 г  сахар 70 г  апельсин 1 шт  мускатный орех по вкусу
мак 4 ч. л.
соль 1 щепотка
разрыхлитель 1 ч. л.
яйца 1 шт  молоко 2-3 ст. л.
оливковое масло 80 мл  миндальная эссенция по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
С апельсина снимите цедру и выжмите сок.
В одной миске смешайте все сухие ингредиенты, включая апельсиновую цедру. Во второй миске слегка взбейте венчиком все влажные ингредиенты, включая 120 мл апельсинового сока.
Смешайте влажные ингредиенты с сухими с помощью деревянной ложки. Выложите тесто в формы для маффинов, заполняя их на 3/4.
Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 15-20 минут, проверяя готовность зубочисткой.
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