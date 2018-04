Сколько воды нужно пить?

Сколько жидкости нужно организму?

Рекомендацию выпивать по два литра воды в день (примерно по восемь стаканов) можно часто услышать как от обычных людей, так и от профессиональных фитнес-тренеров или даже диетологов. Большинство твердо уверены, что употребление большого количества чистой питьевой воды — первое правило здорового питания, которое нужно выполнять по-умолчанию.

Мобильные приложения для подсчета выпитых за день стаканов воды еще сильнее внушают в людей уверенность, что данная рекомендация — неоспоримая правда и давно известная научная истина. Однако все не так просто, и современные диетологи уверенно говорят о том, что для здоровья вовсе не нужно насильно вливать в себя дополнительную жидкость.

Сколько литров воды нужно пить в день?

Утверждение о том, что для здоровья человеку необходимо ежедневно выпивать не менее двух литров чистой воды (без учета чая, кофе, соков и прочих напитков) — или 8 стаканов — было высказано более 70 лет назад, в 1945 году, докторами американской государственной организации Food and Nutrition Board. Именно эта рекомендация лежит в основе всех советов пить по два литра воды в день.

В то время доктора и диетологи считали, что каждая килокалория съедаемой пищи для переваривания и успешного усвоения организмом требует примерно 1 грамм воды — учитывая, что средняя суточная норма потребления калорий составляет около 2000 ккал, как раз и получаются те самые два литра воды в день, которые вы буквально обязаны пить, чтобы оставаться здоровым.

Современные научные рекомендации

Однако важно то, что в 2004 году National Academy of Sciences’s Institute of Medicine (правопреемник FNB) решил пересмотреть и добавить уточняющие детали в существующую рекомендацию. Организация заявила, что для правильного метаболизма взрослым мужчинам в день необходимо примерно 3 — 3.7 л воды, а женщинам — порядка 2 — 2.7 литра (1).

Кроме этого, в рекомендацию была внесена принципиальная поправка. Ученые отдельно подчеркнули, что подразумевается не только чистая вода, но и любая другая жидкость — в том числе, потребляемая в составе продуктов. Также отмечалось, что суточная потребность в воде в большинстве случаев покрывается фруктами, едой, соками и прочими напитками.

Сколько воды нужно выпивать в день:

Вес тела

Рекомендуемое количество жидкости

45 кг 50 кг 2.2 л 55 кг 2.4 л 60 кг 2.6 л 65 кг 2.8 л 70 кг 75 кг 3.2 л 80 кг 3.4 л 85 кг 3.6 л Сколько воды действительно нужно организму?

Интересно и то, что многочисленные научные исследования уверенно доказали, что не существует никакой связи между ежедневным дополнительным потреблением двух-трех литров чистой питьевой воды и улучшением (или ухудшением) функций почек или печени, ровно как и излечением или развитием каких-либо хронических заболеваний (2).

Вне всякого сомнения, если вы бежите марафонскую дистанцию на жаре или активно принимаете сывороточный протеин в порошке, вашему организму действительно необходима дополнительная жидкость — однако невозможно однозначно сказать, сколько именно литров или стаканов чистой воды в день вы должны пить сверх рекомендуемой нормы.

Вода — опасная для здоровья доза

Как таковой, максимальной дневной дозы употребления воды не существует. Известно лишь несколько смертельных случаев добровольной передозировки питьевой воды. В одном из этих случаев при употреблении синтетического наркотика у человека пропало чувство насыщения, в результате чего он за короткий период выпил более 6 литров воды, что и стало причиной смерти (3).

По сути, здоровые почки способны перерабатывать не более 1 литра воды в час. Теоретически, если вы будете упорно пить существенно больше, однако не будете расходовать жидкость повышенным потоотделением, организм начнет «накачивать» водой обычные клетки, что будет способно навредить здоровью или привести к смерти. Однако это сложно представить в реальности.

Сколько воды нужно при похудении?

Как FitSeven упоминал выше, в среднем суточная потребность в воде составляет примерно 3 — 3.7 литра для мужчин и 2 — 2.7 литра для женщин. Реальная цифра зависит от множества факторов, которые невозможно просчитать — если вы целый день загораете на пляже или занимаетесь активным фитнесом для похудения, вам действительно нужно пить больше воды.

Однако даже в этом случае нет никакого смысла отдельно просчитывать то, сколько именно воды вам нужно пить. Если вам хочется пить после тренировки для похудения, во время которой вы потеряли много жидкости с потом — пейте. Но не верьте в то, что чем больше воды вы выпьете (или чем сильнее вы будете потеть), тем быстрее вы избавитесь от жира — это просто неправда.

Нужно ли пить воду перед едой?

Еще одна «научная» рекомендация говорит о том, что для похудения перед едой обязательно нужно выпивать стакан теплой воды. В этом есть логика, поскольку за счет физического заполнения желудка это теоретически может помочь съесть меньше пищи и насытиться быстрее. Но сложно назвать эту рекомендацию действительно научным фактом.

Организм человека устроен достаточно сложно, и его невозможно «обмануть», заменив полноценную еду на воду. При этом чаще работает обратное правило — многие жидкости вовсе не улучшают пищеварение, а скорее ухудшают его. Прежде всего, это касается газированных напитков со льдом и крепко заваренных чаев, принимаемых вместе с пищей.

Рекомендация выпивать два литра чистой воды в день (или 8 стаканов) не имеет под собой доказательной базы и давно была опровергнута научной организацией, давшей эту рекомендацию в середине прошлого века. Дополнительная вода нужна организму лишь тогда, когда тело усиленно теряет жидкость, однако эту потребность сложно зарегламентировать в таблицах.

Научные источники:

