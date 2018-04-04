Дрель, грейпфрут и сода. 30 лайфхаков по уборке к Чистому четвергу

Чистый четверг в 2018 году выпадает на 5 апреля. По христианским обычаям, этот день положено посвящать чистоте: купаться самому и наводить порядок дома. Христиане с давних времен приступали к обрядам с раннего утра: шли на ручьи и купались в так называемой сумеречной воде, а после этого занимались уборкой жилища. Традиции живы и в наши дни. О способах быстрой и легкой уборки — читайте в нашем материале.

Спальня:

Утюг можно очистить с помощью соли. Убедитесь, что в утюге нет воды, поставьте его на максимальную температуру. Пока утюг греется, застелите гладильную доску бумагой и насыпьте соль. После этого просто проведите по ней утюгом. Жирные пятна на дверных ручках и пластиковых поверхностях хорошо удаляются с помощью обычного ластика. Просто протрите загрязнённое место. Экраны телевизоров и компьютеров обработайте антистатиком — так на них будет цепляться вдвое меньше пыли, чем обычно. Чтобы очистить мебель и вещи от шерсти животных, надевайте резиновые перчатки. К ним хорошо прилипают ворсинки, достаточно будет просто провести рукой по поверхностям. Если вам надо удалить застывший воск с поверхности, которую не хотелось бы царапать, забудьте про ножи. Включите фен и прогрейте место так, чтобы парафин растаял. После этого удалите его бумажной салфеткой. Тканевые абажуры ламп от пыли удобно избавлять с помощью валика с липкой лентой, которым вы чистите одежду от ворсинок. Проведите по ткани и соберите всё, что на ней накопилось. Жалюзи или другие решётчатые поверхности прочистите с помощью носка. Наденьте его на руку и проводите поочерёдно между полосок. При необходимости замените руку ножом — оберните его тряпкой и сделайте то же самое. Чтобы удалить пятна с тканевого дивана, разведите соду водой до получения кашицы. Нанесите её на место пятна и дождитесь высыхания. Остатки соды после этого можно убрать с помощью пылесоса. Сода поможет и в очистке ковров. Разбросайте по ним соду, подождите 15 минут, затем сметите всё веником. Такой способ работает не хуже снега. Избавиться от разводов на зеркалах поможет смесь уксуса с горячей водой. Побрызгайте ей на поверхности, а затем протрите сухой тряпкой или бумажными полотенцами.

Ванная:

Хромированным кранам можно вернуть былой блеск с помощью уксуса. Налейте его в небольшие пакетики, привяжите их так, чтобы загрязнённые детали были погружены в уксус и подождите час. Налёт должен уйти. Используйте зубную щётку. Это идеальный инструмент для мелкой работы — к примеру, для очистки швов между плитками или каких любо труднодоступных мест. Смачивайте щётку в мыльном растворе, и работа пойдёт быстрей. Налёт с поверхности ванной можно удалить с помощью цитрусовых. Разрежьте пополам грейпфрут, на одну из половинок насыпьте соли и тщательно пройдитесь этой «щёткой» по ванной. Для запущенных случаев можно пустить в ход дрель. Прикрепите к ней чистящую щётку и проработайте проблемные зоны на ванной. Если вы используете душевые занавески, постирайте их в машинке — мало кто знает, но на этих шторах могут жить плесень и различные грибки. Чтобы продезинфицировать плитку, сделайте хлористый раствор. На 3 литра воды понадобится стакан хлорки. Обработайте раствором весь кафель. Поставьте в бачок унитаза небольшую баночку с уксусом, предварительно проделав в крышке баночки дырку. При каждом спуске воды унитаз будет обрабатываться уксусным раствором — это предотвратит загрязнение. Уксус поможет и устранить грязь под ободком унитаза. Пропитайте уксусом несколько слоев салфеток или бумажных полотенец, разместите их прямо под ободком и оставьте на несколько часов. Грязь отступит. Если в ванной у вас потерялась бусинка от одежды или какой-то мелкий предмет, найти его можно с помощью пылесоса. Вместо обычной насадки закрутите трубу чулком, зафиксируйте резинкой и пройдитесь по зонам, куда нельзя подлезть рукой. Стеклянные плафоны лучше всего мыть в посудомоечной машине.

Кухня:

Пластмассовые разделочные доски и прочие кухонные приборы из пластика нужно освежить и избавить от микробов. Для этого положите приборы в микроволновую печь. Хватит 1 минуты прогрева при высокой температуре. А если ваши доски — деревянные, обработайте их смесью лимонного сока и соли. Саму же микроволновку можно очистить, прокипятив там воду с лимоном. Разрежьте фрукт надвое, положите в пиалу, доведите до кипения внутри микроволновки и оставьте на пару минут. Грязь после этого удалится легко. Разберитесь с накипью на кастрюлях. Смешайте соль и уксус и обработайте этой смесью металлические ёмкости. Они должны вновь заблестеть. Не выбрасывайте сетку, в которой вы принесли из магазина апельсины. Она станет прекрасной тряпкой для очистки сковородок и кастрюль. Неприятный коричневый налёт от чая и кофе на кружках эффективно уберёт сода. Нанесите немного на губку и обработайте проблемные места. Холодильник можно освежить с помощью активированного угля. Положите несколько таблеток в камеру, и все запахи исчезнут. Если в процессе уборки вы разобьёте стеклянную посуду, уберите мелкие осколки в помощью ломтика хлеба. Положите его на проблемную зону, слегка надавите — частицы стекла останутся там. Если от ножек стола остались заломы на ковре, помогут кубики льда. Оставьте их на ночь на проблемных местах, и к утру ворс восстановится. Стальные поверхности кухни можно протереть кремом для бритья или зубной пастой — это придаст им блеск. Если технике потребуется дезинфекция, используйте алкоголь. Лёгкий спиртовой раствор убьёт микробы.