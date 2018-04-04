Названы районы Екатеринбурга с самой чистой водой

Специалисты провели исследования проб воды в Екатеринбурге, чтобы определить, в каких районах самая лучшая вода. В ходе проверки берется более 2,5 тысяч проб воды каждый сутки, она анализируется по 80 показателям. Разница в показателях качества между районами зависит от удаленности района от станций водоподготовки, состояния насосного оборудования в районах, а также от состояния сетей.

Воду оценивают по нескольким параметрам, включая цветность, мутность, наличие железа, марганца и других веществ. Так в Железнодорожном районе показатель цветности составил 8,20 град при среднегородском значении 8,82 град. Также мутность воды составила 0,58 мг на литр, при норме 1,5. Чистая вода также оказалась в Верх-Исетском районе. Содержание железа составило,060 мг на литр при среднем 0,087 мг на литр. Также в Верх-Исетском районе было самое низкое значение показателя «марганец». Нормативы допускают 0,1 мг на литр, здесь значение не превышало 0,069 мг на литр.

Стабильно на нулевых отметках микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.