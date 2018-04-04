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В домах каких районов Екатеринбурга бежит самая чистая вода
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В домах каких районов Екатеринбурга бежит самая чистая вода 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге назвали районы, в которых бежит чистая холодная вода. В пресс-службе городской мэрии сообщили результаты исследований, которые проводятся ежедневно, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал».
Результаты мартовского мониторинга показали, что чистая вода бежит в домах жителей Железнодорожного района. Там показатель «цветность» составил всего 8,20 град. при норме в 20.00 град. Этот результат оказался даже лучше общегородского, который равен 8,82 град. Кроме того вода в Железнодорожном районе показала самые низкие значения по показателю «мутность». Он составил всего 0,58 мг на литр, в то время как норма — 1,5 мг на литр. Этот показатель оказался на 0,02 лучше, чем общегородской.
Также наиболее чистой оказалась вода в Верх-Исетском районе. Там железа оказалось всего 0,060 мг на литр при норме не выше 0,3 мг. Также низким оказался и показатель количества марганца. В воде обнаружили 0,069 мг на литр при норме 0,1 мг.
Отметим, что качество воды специалисты проверяют по более чем 80 показателям. Разница в результатах зависит от удаленности района от станций водоподготовки, состояния насосного оборудования и сетей в целом.
Специалисты Водокнала отмечают, что контроль качества воды производится до ввода в дом. Показатели могут ухудшиться после того, как вода пройдет через внутридомовые сети.
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