ТОП-5 самых вкусных и простых рецептов куличей

Куличи не просто так пекутся из дрожжевого теста: живое, дышащее, натуральное… Символ Вечной жизни, хлеб насущный, о котором вещал Иисус . Конечно, можно отправиться в магазин и купить то, что нужно — выбор сейчас огромный. Но все же домашний кулич ни с чем не сравнится. Особенно, если рецепт прост в исполнении. «ВМ» выбрал пять лучших.

Кулич пасхальный «Традиционный»

На два кулича надо:

— мука — 500 гр — молоко — 250 мл — желтки — 5 шт — сливочное масло — 150 гр — сахар — 175 гр — смалец — 1 ст. ложка

— дрожжи сухие — 0,5 ч. ложки

— изюм — 150 гр — куркума — 1 ч. ложка

— мускатный орех — 0,5 ч. ложки

— цедра половины лимона

— соль — 0,5 ч. ложки

Приготовление:

Начните с яиц. Отделите белки (из них глазурь для украшения куличей) от желтков (они для теста). Добавьте к желткам сахар, перемешайте до однородной массы. Растопите сливочное масло на водяной бане, постепенной добавьте его в приготовленную смесь. Постоянно мешайте ее ложкой или лопаткой. На сковороде растопите кусочек сала, из которого получится одна столовая ложка смальца. Остудите его и тоже добавьте в смесь.

На водяной бане чуть-чуть разогрейте молоко. Потихоньку всыпьте в него сухие дрожжи, перемешайте до полного растворения. Эту массу влейте в основную. Все перемешайте хорошенько. Опара готова. Накройте ее пленкой и поставьте в теплое место на один час. Также ее можно поставить в духовку, предварительно разогрев ее до 35 градусов. И выдерживать ее там, пока опара не увеличится в объеме.

Для начинки возьмите изюм. Промойте его, распарьте, положите на бумажное полотенце, чтобы вся влага ушла. Также натрите цедру лимона.

Достаньте опару: увидите пузырьки, значит, все идет как надо. Она «ожила». Добавьте соль, цедру лимона, все время мешайте. Туда же мускатный орех и куркуму для аромата и красивого цвета.

Муку просейте через сито два раза. Вводите ее в смесь постепенно, тщательно перемешивая. Главное, насытить тесто кислородом, чтобы куличи получились пышными.

Итак, тесто готово. Накройте его салфеткой или пищевой пленкой и отправьте в теплое место настаиваться и подниматься. Оно должно увеличиться в полтора-два раза.

Изюм обсыпьте мукой, добавьте в уже подошедшее тесто. Так он лучше распределиться по будущему куличу. Еще раз поставить тесто в теплое место подходить на полтора-два часа.

Форму для запекания смажьте маслом, выложите тесто, чтобы оно заполняло 1/3 посуды. Оно будет расти, и куличи как раз получатся нужного размера.

Заготовки отправьте снова в теплое место, чтобы они увеличились в два раза.

После этого поставьте в духову на 150 градусов. По мере прогревания они тесто будет увеличиваться постепенно. Время выпечки в среднем — 30 минут. Готовые куличи достаньте и положите боком, не вынимая из формы.

Остывшие куличи достаньте уже из форм и украшайте глазурью, орехами, мармеладом.

Пасхальный кулич «Дивный»

Ингредиенты:

Для теста

— мука — 1 кг — теплое молоко — 2 стакана

— маргарин — 250 гр — яйца — 6 шт — сахар — 1 стакан

— ванилин — 1 ч. ложка

— сухие дрожжи — 2 ст. ложки

— очищенные тыквенные семечки — 1 стакан

Для глазури

— белок — 1шт — сахар — 0,5 стакана

— лимонный сок — 1 ч. ложка

— соль — щепотка

— разноцветные цукаты 100 гр Приготовление:

Смешайте сухие дрожжи с сахаром, залейте молоком, перемешайте и добавьте 1,5 стакана муки. Оставьте опару в теплом месте на 1 час. У яиц отделите желтки от белков. Желтки смешайте с оставшимся сахаром и ванилином, добавьте 200 грамм размягченного маргарина и перемешайте. В общую массу влейте опару. Белки взбейте в пену и вмешайте в тесто. Постепенно всыпьте в него оставшуюся муку. Затем добавьте тыквенные семечки (их можно измельчить). Хорошо перемешайте и оставьте тесто еще на 1 час в теплом месте. Подготовленные для выпечки формы смажьте оставшимся маргарином и заполните их наполовину тестом. Дайте ему подняться. Поставьте заготовки в разогретую до 180ºС духовку. Выпекайте в течение часа. Для глазури взбейте в крепкую пену белок со щепоткой соли. Не переставая взбивать, добавьте лимонный сок и сахар. Получившейся глазурью полейте горячие куличи, посыпьте сверху цукатами и дайте глазури застыть.

Кулич «Московский» Ингредиенты:

— мука — 600 гр — молока — 250 мл — водка — 25 мл — свежих дрожжей — 25 гр — сливочного масла — 175 гр — яйца — 2 шт — ванилина — 1 ч. ложка

— лимон — 1 шт — апельсин — 1 шт — орехи — 100 гр — изюм — 100 гр — соль — 0,5 ч. ложка

— сахар — 1 стакан

Приготовление:

Насыпьте в глубокую миску полстакана муки, дрожжи, полтора стакана теплого молока и одну столовую ложку сахара. Все хорошо размешайте — опара готова — отправьте ее в теплое место выстаиваться. Разотрите желтки с третьей частью сахара. Добавьте к нему цедру апельсина и лимона, также сливочное мягкое масло и ваниль. Хорошенько все перемешайте до однородной массы. В опару, как она подойдет (появятся пузырьки и она немного поднимется) добавьте водку, молоко и снова все размешайте. Частями добавляйте муку и месите тесто, пока оно не будет отставать от рук. Затем возьмите белки, соль и сахар — все перемешайте и взбивайте, пока не получатся жесткие пики. Добавьте смесь в тесто и вымешивайте его. Затем туда добавьте изюм, орехи. Вымешивайте и поставьте тесто в теплое место выстаиваться на 5-6 часов. Несколько раз его за это время обомните. Затем разложите готовое тесто по формам, заполняя их на половину. После этого поставьте в духовку, но включите сначала небольшую температуру. Через 10 минут увеличьте нагрев, а через 15 минут включите максимальные 180 градусов. Выпекайте еще минут 15. Затем вынимайте из духовке и положите на бок в формах до полного остывания. Украсьте по своему вкусу.

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