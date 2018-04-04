Автомобилисты стали охотнее применять отечественные масла

Специалисты изучили рынок моторных масел для легковых автомобилей и LCV в России и пришли к любопытным выводам. По данным аналитического агентства «Автостат», отечественные автомобилисты стали охотнее применять местную продукцию.

Об этом свидетельствует снижение импорта смазочных материалов данной категории в 2017 году на 2,3%. С одной стороны, падение выглядит относительно небольшим, с другой, оно происходит на фоне увеличения парка автомобилей. По подсчётам экспертов, сегмент масел для легковых автомобилей в минувшем году подрос не менее чем на 1,5%, а масел для LCV — на 3,3%. На фоне этих цифр снижение импорта выглядит более значительным.

Одновременно специалисты отметили отсутствие необходимости ввоза в Россию некоторых видов масел — их выпуск налажен непосредственно в нашей стране: с 2012 года работает завод Shell в Торжке, с 2013 — предприятие компании FUCHS. Это существенно изменило состав поставщиков импортной продукции. К топу первого эшелона приблизились производители более дешёвых смазочных материалов не слишком раскрученных брендов. Однако о серьёзном снижении объёмов импорта моторных масел и роста импортозамещения, по мнению специалистов отрасли, говорить пока рано.

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