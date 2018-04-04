Ещё
Автомобилисты стали охотнее применять отечественные масла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобилисты стали охотнее применять отечественные масла 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Специалисты изучили рынок моторных масел для легковых автомобилей и LCV в России и пришли к любопытным выводам. По данным аналитического агентства «Автостат», отечественные автомобилисты стали охотнее применять местную продукцию.
Об этом свидетельствует снижение импорта смазочных материалов данной категории в 2017 году на 2,3%. С одной стороны, падение выглядит относительно небольшим, с другой, оно происходит на фоне увеличения парка автомобилей. По подсчётам экспертов, сегмент масел для легковых автомобилей в минувшем году подрос не менее чем на 1,5%, а масел для LCV — на 3,3%. На фоне этих цифр снижение импорта выглядит более значительным.
Одновременно специалисты отметили отсутствие необходимости ввоза в Россию некоторых видов масел — их выпуск налажен непосредственно в нашей стране: с 2012 года работает завод Shell в Торжке, с 2013 — предприятие компании FUCHS. Это существенно изменило состав поставщиков импортной продукции. К топу первого эшелона приблизились производители более дешёвых смазочных материалов не слишком раскрученных брендов. Однако о серьёзном снижении объёмов импорта моторных масел и роста импортозамещения, по мнению специалистов отрасли, говорить пока рано.
Есть ли жизнь после «Камри»: лучшие альтернативы обрыдшей классике. Читайте статью на QutoЧитайте также:Эксперт: цены на бензин будут поднимать в два-три этапаВенесуэла хочет покупать «КамАЗы» за «мусорную» криптовалютуРоссийский автопром вновь поддержат за счёт бюджета
Quto.ru: последние новости
Эксперты назвали самые дорогие автомобильные аксессуары Hyundai раскрыл тему «чувственной спортивности»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью34
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Тренды нулевых, которые не стоит возвращать
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла21
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение