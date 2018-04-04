Куличи, пасхи и крашенные яйца: рецепты, проверенные временем 

Пасхальные куличи Во время Светлой Седмицы артос — освященный хлеб, несут с собой во время крестных ходов вокруг храма, а в субботу раздают верующим в знак благословения. Со временем сформировалась традиция: поскольку семья представляется как малая Церковь, то и в каждой семье может быть свой артос. Это и есть тот самый хлеб цилиндрической формы из сдобного теста — кулич или kollikion, круглый хлеб по-гречески. Это слово постепенно вошло в европейские языки: kulich — в испанском, koulitch — по-французски. В этом и заключается ответ на вопрос, что означает пасхальный кулич в православии. Приготовляя куличи к Светлому Христову Воскресенье, верующие уповают на то, что в их доме также имеет место присутствие Спасителя. Маковый кулич Вам понадобится: Молоко 250г Дрожжи 10г Желтки 2 шт. Масло слив 100г Сахар 150г Мука 500г Мак семена 100г Цукаты ананас 120г Карамель готовая 100г Глазурь: Сахарная пудра 1 стакан Белок 2шт. Ванильный сахар 1ч.л. Приготовление: Молоко, дрожжи, сахар, и 50 грамм муки тщательно перемешать, и поставить настаиваться. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него семена мака, оставшуюся муку, сливочное масло, и желтки. Тесто также должно подняться, после чего наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут, при температуре 180 градусов. Приготовить глазурь для кулича: тщательно взбить сахарную пудру, белки и ванильный сахар в отдельной емкости. После того, как куличи станут готовы, полить их приготовленной глазурью, затем полить украсить карамелью, цукатами ананаса, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппестита! Кулич пасхальный Вам понадобится: Для опары: Мука — 100 гр Сливки — 250 гр Молоко — 250 гр Дрожжи сухие — 30 гр Сахарный песок — 20 гр Для основного теста Мука — 900 гр Соль — 10 гр Сахарный песок — 300 гр Желтки — 12 шт Сливочное масло — 200 гр Фундук — 100 гр Апельсиновые цукаты — 100 гр Ванильный экстракт — 10 гр Украшение Белок 2 яиц Сахарная пудра — 250 гр Кондитерская посыпка Безе Мастика Марципан Приготовление: Подогреть молоко со сливками и сахаром, высыпать дрожи, перемешать и добавить муку. Еще раз хорошо перемешать получившуюся массу и оставить подходить. Взбить желтки с сахаром, добавить мягкое сливочное масло и ванильный экстракт и хорошо перемешать. Добавить опару, муку и соль. Замесить тесто крючком до образования эластичной массы. Добавить обжаренный и измельченный фундук и цукаты. Готовое тесто выложить в специальную форму на 1/3 ее высоты. Дать хорошо подойти. Выпекать при температуре 165 градусов в течение 25-30 минут. Взбить белок с сахаром, получившуюся глазурь нанести сверху на кулич. Украсить кондитерской посыпкой, безе, мастикой и марципаном. Маковый кулич с цукатами и лимонной цедрой Вам понадобится: 250 г муки 100 г сахара 100 мл молока 5 г сухих дрожжей 100 г маргарина или сливочного масла 1 яйцо 1 желток 25 г изюма 150 г цукатов 1 ч. л. ванильного сахара 1 с. л. мака цедра одного лимона Для глазури: 1 белок 150 г сахарной пудры 1 ч. ложка лимонного сока Приготовление: Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте щепотку сахара и 2 ст. л. муки. Поставьте в теплое место на 30 мин. (опара считается готовой, когда дрожжи поднимутся и опадут). Муку, яйцо, желток, оставшийся сахар, ванильный сахар — смешайте, добавьте опару и замесите тесто. Добавьте размягченный маргарин и вымесите тесто до эластичности. После этого тесто снова уберите в теплое место для подхода. Добавьте в поднявшееся тесто изюм, цукаты, цедру лимона и мак. Хорошо вымешайте тесто. Подготовленную форму для куличей наполните тестом на 1/4 и оставьте в теплом месте. Как только тесто увеличится в объеме до верха формы, поставьте кулич в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 40 мин. Готовый кулич остудите и достаньте из формы. Для глазури взбейте белок с лимонным соком, небольшими порциями добавьте сахарную пудру. Нанесите ее на кулич и украсьте маршмеллоу и пасхальным декором. Пасха творожная — это по-особому приготовленный творог с яйцами, сметаной, изюмом и орехами. В наше время в пасху попадают цукаты, шоколад, различные сухофрукты. Это лакомство имеет форму усеченной пирамиды, которая символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения Господня. Поэтому на верхней стороне, как и на куличе, должны быть буквы «ХВ», означающие «Христос Воскресе!». Пасху, по традиции готовят в специальной деревянной пасочнице, но сейчас в продаже появились и пластмассовые. На боковых сторонах этой формы, в которую выкладывают творог, делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, отображающих страдания и воскресение Господа. Пасха от ресторана «Шотландская клетка» Шеф-повар Юрий Ламонов Вам понадобится: Творог — 350 гр Масло сливочное не соленое — 70 гр Яйцо — 80 гр Сахарный песок — 90 гр Ванилин — 1 гр Сливки 5% — 150 гр Изюм 20 гр Цукаты — 5 гр Желатин — 7 гр Приготовление: Яйца и сахар взбивают в миксере до пышной белой массы, добавляют сливки и продолжают взбивать -7 минут на быстрой скорости Смесь поставить наводяную баню и уваривать 25 минут. Масса должна быть похожа на манную жидкую кашу. Снять с водяной бани и дать остыть. Размягченное сливочное масло взбивают в миксере лопаткой, добавить творог и продолжать взбивать-10 минут до однородной массы. 5. Затем добавить заварную массу растопленный желатин, изюм и цукаты и продолжать взбивать до однородной массы. 5. Готовую массу для пасхи творожной выкладывают в формы и ставят в заморозку для застывания. Пасха из ряженки Вам понадобится: Ряженка — 1 л Сметана 20% — 150 гр Масло сливочное — 100 гр Сахарная пудра — 105 гр Ванилин — 5 гр Желатин пищевой — 10 гр Сыр Креметте — 105 гр Изюм — 50 гр Апельсиновые цукаты — 50 гр Вишня — 100 гр Приготовление: Ряженку положить в марлю и дать стечь до творожного состояния (в течение 1 суток). Взбить в блендере сливочное масло и сахарную пудру до образования однородной массы. Смешать взбитое с сахарной пудрой масло со сметаной, сыром Креметте, ванилином и замоченным желатином. Добавить изюм, апельсиновые цукаты и вишню и еще раз хорошо все перемешать (можно использовать миксер). В форму для пасхи положить влажную марлю и выложить получившуюся творожную массу. Закрыть пасху марлей, придавить сверху тяжелым грузом и поставить в холодильник на 12 часов минимум. Украсить готовую пасху свежими ягодами и цукатами. Пасха творожная Вам понадобится: творог — 380г, желток куриного яйца — 3 шт масло сливочное — 75 г, сметана 30% — 110 г, сахарный песок -150 г, изюм — 50 г, миндаль жареный — 30 г, цукаты — 30 г, ванилин кристаллический -1 г. Способ приготовления: Творог протереть через сито. Желток с сахаром взбить на водяной бане, соединить с творогом, сметаной и остальными ингредиентами, перемешать. Разложить в подготовленную пасочницу с марлей. Сверху поставить гнет и убрать в холодильник на 24 часа. Вынуть из формы, украсить любой глазурью, орехами, цукатами. Глазурь: 140 г сахарной пудры, 20 г белка сырого, 15 г воды. Приготовление: Сахарной пудры 50 г соединить с белком и водой, перемешать и нагреть в микроволновке до 40°С. К этой массе добавить еще 50 г сахарной пудры, перемешать и снова нагреть до 55°С (но не выше), добавить оставшуюся пудру, перемешать и сразу же использовать. Застывает очень быстро. Почему красят яйца? На Пасху разрисованные яркие крашеные яйца — один из символов светлого праздника. Но откуда пришла традиция их красить и лучше всего в цвет красный, знают немногие. Самая известная версия гласит: чудопроизошло с Марией Магдалиной. По преданию она решилась прийти к римскому императору Тиберию, чтобы известить о воскрешении Христа. Так как к нему не было принято приходить с пустыми руками, а у Марии никакого подарка не нашлось, она пришла с простым куриным яйцом. Преподнеся символ жизни, она воскликнула «Христос Воскресе!». Магдалина рассказала о том, что Иисусу удалось побороть смерть, он воскрес. из мертвых. Однако император только рассмеялся и заявил, что умерший также может вернуться к жизни, как и белое яйцо может стать красным. Не успел он и договорить последнее слово, как яйцо в руках Марии Магдалины действительно стало алым. С тех пор и появилась традиция красить пасхальные яйца в яркие цвета. В луковой шелухе