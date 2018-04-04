Минимум продуктов — максимум вкуса. 5 простых рецептов пасхальных куличей

За несколько дней до наступления Святого Христова Воскресения хозяйки занимаются традиционными делами: наводят порядок в доме, красят яйца и готовят сладкую выпечку. Самыми главными лакомствами на Пасху считаются куличи и творожные пасхи. Рецептов их приготовления очень много, но неизменным остается только одно — форма. Пасху готовят из творога в виде четырехгранной (усечённой) пирамиды, а кулич выпекают в форме усечённого конуса.

Раньше единственным способом приготовления куличей было выпекание их в печи. Сегодня же современная бытовая техника позволяет хозяйкам тратить меньше времени и сил на готовку. И одна из таких чудо-машин — мультиварка.

Кулич, выпеченный в мультиварке

Время приготовления в среднем — 4 — 6 часов, в зависимости от того, как скоро поднимется тесто.

Первым делом смешиваем дрожжи с мукой. Желтки растираем с сахаром, добавляем теплое молоко, растопленное масло, ванилин и соль. Полученную массу взбиваем в блендере или миксером до пенообразного состояния.

Следом насыпаем муку и добавляем изюм, постоянно помешивая. Замешиваем тесто, скатывая его в форму шара. Накрываем полотенцем и оставляем на несколько часов в теплом месте.

Когда тесто уже частично поднимется, выкладываем его в смазанную маслом чашу мультиварки. Включаем на 10 минут режим поддержки тепла и оставляем тесто еще на полчаса, чтобы подошло. Когда оно увеличится в объеме в два раза, выставляем режим «Выпечка» на 1,5 часа.

Готовый кулич оставляем в мультиварке еще на 10 минут до остывания. Сверху покрываем глазурью.

Способ приготовления глазури: 500 гр. сахара смешиваем с половиной стаканы воды и варим сироп. Добавляем 2 чайные ложки патоки и оставляем остывать. После наливаем немного воды и взбиваем до получения белого цвета.

Публикация от Яна Мультиварка (@yana.multivarka) 1 Апр 2018 в 1:17 PDT В каждом рецепте есть общие основные ингредиенты и правила, которые необходимо соблюсти (дать тесту подняться), но у каждой хозяйки получается по-своему. Поэтому пробуйте разные варианты, внимательно наблюдайте за опарой и радуйте себя и близких вкусной, пасхальной выпечкой. Приятного аппетита!