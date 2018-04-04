Готовимся к Пасхе правильно: как выбрать продукты и уберечь здоровье

У православных принято поститься перед Пасхой 40 дней. За это время организм перестраивается на другой режим и нужно быть осторожными, возвращая в меню мясо и продукты животного происхождения.

— Главный совет — умеренность. Нельзя объедаться, — говорит председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов Алла Поляшова. — Продукты, которых долго не было в рационе, нужно возвращать постепенно. Лучше дать неделю организму, чтобы перестроиться. Иначе можно навредить желчному пузырю. На столе обязательно должны присутствовать свежие овощи и зелень. Возвращать в меню мясо лучше не с цельных кусков, а фарша, фрикаделек.

Также диетолог советует всегда иметь под рукой ферментные препараты. В работе желчному пузырю помогает вода, с которой нужно начинать день и продолжать пить в течение дня. Также полезен настой шиповника, фиточаи.

Очень важно, чтобы продукты, которые вы поставите на праздничный стол были свежими. Санитарные врачи напоминают, что очень важно осматривать этикетку товара: проверять дату, производителя, состав.

На полке вместо творога может лежать творожный продукт, а в нем допустимо содержание растительных жиров. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только немного. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка — герметичной.

Что касается яиц, то хранить их следует в холодильнике. Диетические хранятся не дольше 7 суток, а столовые — до 25 суток при температуре от 0 до 25, если хранить в условиях от -2 до 0, срок хранения увеличивается до 90 суток. Не стоит заготавливать слишком много вареных яиц, они хранятся в холодильнике только 36 часов.

Яйца нужно выбирать ровные, гладкие, равномерного окраса. На скорлупе не должно быть повреждений, кровянистых следов, помета, перьев.

— Перед приготовлением яйца нужно обязательно мыть с мылом, чтобы обезопасить себя от сальмонеллёза. Варить их не менее 10 минут. Не стоит мыть яйца сразу после покупки, так вы сократите их срок хранения до 12 суток, — советует заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Нижегородской области Елена Кочуро.

Санитарные врачи считают, что покупать продукты нижегородского производителя безопаснее, так как они преодолели не очень длинный путь от производства до прилавка. А вот продукты в местах несанкционированной торговли, с рук или с машин, покупать не стоит.

Кулич должен быть приготовлен из натуральных продуктов: яиц, а не яичного порошка, сливочного масла, а не маргарина, сахара, а не подсластителя. Верхушка кулича должна быть выпуклой и сухой. Темно-коричневый цвет сверху (без вмятин, пустот, подгоревших мест) и приятный желтый внутри подтверждают качество продукта.