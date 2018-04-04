Бобби Браун представила собственную линию пищевых добавок

Знаменитый визажист и основательница одноименного косметического бренда Бобби Браун представила новую линию биологически активных добавок — Evolution_18. По словам Браун, это «продукты для здорового образа жизни», состав которых основан на том, что Бобби использует каждый день.

«Я всегда уставала на работе, и вместо того, чтобы есть темный шоколад или что-то подобное для бодрости, я готовлю смесь из белкового порошка с шоколадом, клетчаткой, семянами чиа или льна, добавляю кокосовое масло, корицу, красный и черный перец и кокосовое молоко, потом все это надо встряхнуть», — поделилась Бобби, — «Это дает моему мозгу удивительную энергию и помогает воздержаться, чтобы не съесть целую корзину хлеба на ужин».

В Evolution_18 вошли порошок для дневного перекуса «Afternoon Chocolate» с шоколадом и протеинами, вечерняя смесь «Overnight Vanilla» с коллагеном и кокосовым маслом, пакетированные пробиотки и капсулы «Strengthen» с цинатином для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей.

Evolution_18 поступит в продажу 20 апреля. Приобрести продукты линии можно будет в американской аптечной сети QVC по ценам от 32 до 60 долларов.