Ещё
Бобби Браун представила собственную линию пищевых добавок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бобби Браун представила собственную линию пищевых добавок 

Fancy Journal 17 минут назад
Фото: Fancy Journal
Знаменитый визажист и основательница одноименного косметического бренда Бобби Браун представила новую линию биологически активных добавок — Evolution_18. По словам Браун, это «продукты для здорового образа жизни», состав которых основан на том, что Бобби использует каждый день.
«Я всегда уставала на работе, и вместо того, чтобы есть темный шоколад или что-то подобное для бодрости, я готовлю смесь из белкового порошка с шоколадом, клетчаткой, семянами чиа или льна, добавляю кокосовое масло, корицу, красный и черный перец и кокосовое молоко, потом все это надо встряхнуть», — поделилась Бобби, — «Это дает моему мозгу удивительную энергию и помогает воздержаться, чтобы не съесть целую корзину хлеба на ужин».
В Evolution_18 вошли порошок для дневного перекуса «Afternoon Chocolate» с шоколадом и протеинами, вечерняя смесь «Overnight Vanilla» с коллагеном и кокосовым маслом, пакетированные пробиотки и капсулы «Strengthen» с цинатином для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей.
Evolution_18 поступит в продажу 20 апреля. Приобрести продукты линии можно будет в американской аптечной сети QVC по ценам от 32 до 60 долларов.
Fancy Journal: последние новости
Urban Decay представили летнюю коллекцию макияжа Beached Summer Кристина Агилера украсила обложку весеннего номера Paper Magazine Ralph Lauren представили коллекцию весна/лето 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью34
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Тренды нулевых, которые не стоит возвращать
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла21
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение