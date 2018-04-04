Чем вреден чай пуэр

Чай пуэр — часть культуры великого народа, одна из ценностей Поднебесной. Этот напиток имеет уникальные свойства, индивидуальный вкус и особенный аромат. Постферментированный чай производится в китайской провинции Юньнань. Именно в Поднебесной можно попробовать редкие сорта пуэра, которые нельзя вывозить за пределы государства. Такой тонизирующий чай имеет много противопоказаний, может навредить здоровью.

О вреде чая Напиток особенно опасный при неправильном заваривании. Чай пуэр запрещено пить на голодный желудок, потому что он провоцирует изжогу, боль. Объясняется это тем, что употребление чая натощак способствует чрезмерному выделению желудочного сока.

Крепкий чай сортов пуэр вызывает сильное мочегонное действие. Напитком не следует наслаждаться перед сном, чтобы не страдать всю ночь от бессонницы. Злоупотребление этим особенным чаем может стать причиной учащенного сердцебиения, расстройства кишечника. «Передержанный» напиток может спровоцировать аритмию, скачки давления, рвоту и другие неприятности.

Пуэр нельзя давать маленьким детям, не рекомендован этот сорт беременным женщинам. Отказаться от него следует людям, которые страдают от воспаления почек, глаукомы, заболеваний ЖКТ, высокой температуры тела или мочекаменной болезни. Здоровым людям не нужно злоупотреблять китайским напитком, потому что может пропасть аппетит и нормальный сон.

Способы заваривания пуэра

Чрезмерная доза тонизирующего напитка ведет к «чайному опьянению», которое можно сравнить с алкогольной интоксикацией. Могут появляться такие симптомы как рвота, головокружение, расстройство желудка, учащенное сердцебиение. Чтобы устранить «чайное опьянение», необходимо съесть дольку шоколада или яблоко.

«Передержанный» и пьянящий напиток получают при вываривании большого количества заварки пуэра в минимальном количестве воды. Такой вариант приготовления чая считается опасным для здоровья, потому что высвобождается гуанин. Продуктом окисления вещества является токсин гуандин, который негативно влияет на нервную систему, вызывает щелочные ожоги. Возможны спазмы, токсическое поражение печени, галлюцинации и даже анафилактический шок. Проблемы возникают при постоянном употреблении концентрированного чая пуэр.

Прессованный пуэр заливают на 10 секунд кипятком, после чего воду сливают. Потом снова заливают чистые чайные листья кипятком, настаивают примерно 1 минуту. На одну чашку готового напитка необходимо взять не больше 1,5 чайной ложки прессованных листьев. Этот способ заварки считается проверенным временем.

Есть еще «европейское» заваривание пуэра. При таком способе заварка настаивается 15 или больше минут. В самом качественном чае после многократной заварки содержатся вредные вещества, которые попадают в напиток.

Чай пуэр китайцы умеют варить на огне. Процесс варки требует опыта, большого мастерства. Самые незначительные ошибки могут привести к горькому вкусу напитка, проблемам со здоровьем.

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