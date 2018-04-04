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Самые вредные продукты при беременности: 4 «нельзя» для будущей мамы
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Самые вредные продукты при беременности: 4 «нельзя» для будущей мамы 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Среднепрожаренное мясо во всех видах
Это может быть знаменитый тартар из фарша, стейк «с кровью» или просто недожаренный шашлык. В сыром мясе может быть опасный паразит — токсоплазма. По статистике ВОЗ не менее половины жителей земли заражены токсоплазмой. Для взрослого человека эта болезнь не опасна, но заражение во время беременности может привести к гибели плода. Плацента не способна сдержать паразита, поэтому инфекция опасна на протяжении всего срока беременности.
Токсоплазма легко смывается обычным мылом. Тщательная гигиена рук и обработка всех кухонных поверхностей и оборудования, которые используются для разделки сырого мяса, сводят риск заболевания к минимуму.
Сырые и недоваренные яйца
В них встречается опасная бактерия сальмонелла. Она легко разрушается температурой — достаточно прокипятить яйцо в течение 4-6 минут. Крупные гусиные и утиные яйца необходимо кипятить дольше — до 10-12 минут. Сальмонелла легко переносит низкие температуры, поэтому обязательно соблюдайте гигиену рук. Сальмонелла вызывает два опасных заболевания: сальмонеллёз и брюшной тиф.
Обратите внимание! Сальмонелла легко размножается в небольших тёплых аквариумах с рептилиями. При этом черепашки и другие животные могут выглядеть абсолютно здоровыми, а вода чистой. Не забывайте мыть руки после контакта с животными.
Сырая рыба и морепродукты
Значительная часть сырой рыбы заражена различными паразитами. Температурная обработка убивает паразитов, поэтому даже любительницам японской кухни следует перейти на горячие роллы.
Мягкие сыры и сыры с плесенью
На поверхности сена и в траве часто встречаются опасные бактерии — листерии. Они могут вызвать патологии и гибель плода. Листерии гибнут при кипячении, поэтому на время беременности следует отдать предпочтения сырам из термически обработанного молока.
Во время беременности запрещено курение, употребление алкоголя, рекомендуется ограничить продукты с высоким содержанием красителей и консервантов. Питайтесь разнообразно и готовьтесь к встрече со своим малышом.
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