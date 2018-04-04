Самые вредные продукты при беременности: 4 «нельзя» для будущей мамы

Среднепрожаренное мясо во всех видах

Это может быть знаменитый тартар из фарша, стейк «с кровью» или просто недожаренный шашлык. В сыром мясе может быть опасный паразит — токсоплазма. По статистике ВОЗ не менее половины жителей земли заражены токсоплазмой. Для взрослого человека эта болезнь не опасна, но заражение во время беременности может привести к гибели плода. Плацента не способна сдержать паразита, поэтому инфекция опасна на протяжении всего срока беременности.

Токсоплазма легко смывается обычным мылом. Тщательная гигиена рук и обработка всех кухонных поверхностей и оборудования, которые используются для разделки сырого мяса, сводят риск заболевания к минимуму.

Сырые и недоваренные яйца

В них встречается опасная бактерия сальмонелла. Она легко разрушается температурой — достаточно прокипятить яйцо в течение 4-6 минут. Крупные гусиные и утиные яйца необходимо кипятить дольше — до 10-12 минут. Сальмонелла легко переносит низкие температуры, поэтому обязательно соблюдайте гигиену рук. Сальмонелла вызывает два опасных заболевания: сальмонеллёз и брюшной тиф.

Обратите внимание! Сальмонелла легко размножается в небольших тёплых аквариумах с рептилиями. При этом черепашки и другие животные могут выглядеть абсолютно здоровыми, а вода чистой. Не забывайте мыть руки после контакта с животными.

Сырая рыба и морепродукты

Значительная часть сырой рыбы заражена различными паразитами. Температурная обработка убивает паразитов, поэтому даже любительницам японской кухни следует перейти на горячие роллы.

Мягкие сыры и сыры с плесенью

На поверхности сена и в траве часто встречаются опасные бактерии — листерии. Они могут вызвать патологии и гибель плода. Листерии гибнут при кипячении, поэтому на время беременности следует отдать предпочтения сырам из термически обработанного молока.

Во время беременности запрещено курение, употребление алкоголя, рекомендуется ограничить продукты с высоким содержанием красителей и консервантов. Питайтесь разнообразно и готовьтесь к встрече со своим малышом.