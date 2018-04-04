Как в ресторане: Топ-5 необычных блюд с рисом

Каждое воскресенье в 10.15 на телеканале «МИР» смотрите программу «Как в ресторане». В ней мы раскрываем секреты мировых шеф-поваров, честно рассказываем о том, о чем вам больше никто не расскажет: хитрости приготовления и рецепты даже самых изысканных ресторанных блюд. Мы покажем то, что повара оставляют за закрытой дверью кухни. Профессиональные секреты и решения, чтобы зрители на своей кухне смогли готовить, как в ресторане, вы увидите каждое воскресенье в 10.15 на телеканале «МИР».

Сегодня мы публикуем пять рецептов совсем непохожих друг на друга блюд из риса — самого древнего и самого популярного в мире злака. Только вдумайтесь: больше половины населения Земли употребляет рис трижды в день! И не зря — он необыкновенно полезный: в нем содержатся фосфор, калий, хлор, магний, натрий и множество витаминов.

О том, какие вкусные и непохожие друг на друга блюда можно приготовить из риса, рассказали шеф-повара московских ресторанов.

Каша с корицей и вареньем из черешни

Фото: предоставлено рестораном

{} Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.

Ингредиенты:

Рис круглозерный «Басматти» — 160 г Соль — 4 г Молоко 3.5% — 920 мл Масло сливочное — 40 г Варенье из черешни с грецким орехом — 100 г Корица молотая — 4 г Как готовить:

Рис промыть, засыпать в кипящую воду и варить 8-10 минут, периодически помешивая (варить на медленном огне). Откинуть готовый рис на сито, промыть и дать стечь воде.

В небольшой кастрюле подогреть молоко, всыпать рис, перемешать и варить на медленном огне, постоянно помешивая еще в течение 15-20 минут. Каша при этом должна слегка кипеть.

Перед подачей в кашу добавить сливочное масло, посыпать сверху корицей и сдобрить вареньем из черешни с грецким орехом.

Рисовая каша с виноградом

Фото: предоставлено рестораном

{} Такую кашу готовят в кафе «Мечтатели». Сочетание традиционной рисовой каши и свежего винограда дает совсем новый вкус.

Ингредиенты:

Рис — 140 г Молоко — 300 мл Сливки — 100 мл Сахар — 30 г Соль — 10 г Брусничное варенье — 30 г Виноград — 60 г Как готовить:

Промыть рис в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Налить два стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут.

Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить помешивая еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар.

Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом.

Ризотто с песто и мачете

Фото: предоставлено рестораном

{} Ярко-зеленый, исходящий ароматом базилика, этот вариант ризотто от шеф-повара итальянского ресторана MONICA Натальи Гореловой стоит того, чтобы попробовать его приготовить.

Ингредиенты:

Рис — 500 г Стейк мачете — 80 г Белое вино — 150 мл Куриный бульон — 250 мл Соус песто — 60 г Пармезан — 50 г Лук — 1 шт Сливочное масло — 30 г Базилик — 10 г Для соуса песто:

Базилик зеленый, свежий — 50 г Масло оливковое — 150 г Соль — 3 г Сок лимона свежевыжатый — 3 г Кедровые орешки — 30 г Сыр пармезан — 30 г Как готовить:

Соус песто готовим так: базилик измельчить в блендере, добавить оливковое масло, сок лимона, посолить, всыпать орехи и тертый сыр пармезан. Снова все тщательно пробить в блендере до однородного состояния.

На сковороду налить оливковое масло и подождать, пока оно прогреется. Обжарить целую луковицу, чтобы она отдала аромат, затем вынуть и выкинуть ее. На сковороду выложить рис, обжарить. Затем налить 150 мл белого вина и 150 мл куриного бульона, выпарить на медленном огне и остудить.

Рис выложить в сотейник, залить 100 мл куриного бульона, добавить сливочное масло и пармезан. Тушить на самом слабом огне до готовности.

Добавить 60 г соуса песто и томить на медленном огне еще 3 минуты.

Стейк мачете посолить, поперчить и обжарить на самом большом огне с двух сторон на оливковом масле до медиум-прожарки. Дать мясу отдохнуть семь минут и нарезать слайсами.

В глубокую тарелку выложить ризотто, сверху — слайсы мачете. Украсить жареным луком и листьями базилика.

Ризотто с зелёным горошком и крудо из креветок

Фото: предоставлено рестораном

{} Крудо (Crudo) на испанском и итальянском языках значит сырое, неприготовленное. В рыбном ресторане Moregrill подают изумрудно-зеленое ризотто с горошком, а к нему — обожженные кулинарной горелкой, то есть почти сырые, креветки. Они имеют выраженный вкус моря, как будто приготовлены из свежего улова прямо на берегу на костре!

Ингредиенты:

Рис карнаролле — 300 г Лук репчатый — 200 г Вино белое — 60 г Гороховое пюре — 180 г Рыбный бульон — 440 г Сыр пармезан — 15 г Масло сливочное — 20 г Соль — 2 г Масло оливковое — 20 г Креветка крупные, аргентинская — 12 шт Мни-зелень — 8 г Горох зеленый — 20 г Для горохового пюре:

Замороженный зеленый горошек — 150 г Сливки — 2 ст л Сливочное масло — 1 ст л Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Как готовить:

Для приготовления пюре из зеленого горошка вскипятите воду в кастрюле. Добавьте замороженный горошек и варите его до готовности (примерно 7-10 минут после закипания). Слейте жидкость и переложите горох в блендер. Добавьте сливки, сливочное масло, соль, перец и взбивайте, пока не получите пюре. По вкусу можно сделать его не однородным, а с кусочками гороха.

Теперь нужно растопить смесь сливочного и оливкового масла, обжарить репчатый лук в течение трех минут. Высыпать туда же сухой рис и добавить вино, убавить огонь, дать выпариться жидкости. Затем постепенно, порциями вливать рыбный бульон, варить на среднем огне постоянно помешивая. Так готовить в течение 13-18 минут, пока не выпарится весь бульон, до состояния риса аль денте. Добавить гороховое пюре, посыпать пармезном и перемешать.

Свежие аргентинские креветки почистить от панциря, опалить. Выложить ризотто на тарелку, сверху украсить креветками и мини-зеленью, посыпать свежим горошком.

Рис по-тайски с креветками

Фото: предоставлено рестораном

{} Даже рис с креветками может быть совсем разным! В этом вы убедитесь, если после итальянского ризотто с горошком попробуете приготовить тайский островатый рис с креветками. Этим рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Турандот» Дмитрий Еремеев.

Ингредиенты:

Рис жасмин отварной — 400 г Лук-шалот очищенный — 40 г Горошек зеленый стручковый — 32 г Кукуруза консервированная — 40 г Ростки фасоли — 80 г Желток яйца — 3 шт Соль морская — 8 г Соус — 200 г Креветки очищенные — 360 г Масло подсолнечное — 80 г Лук жареный — 20 г Кинза — 8 г Для соуса:

Соус рыбный — 50 г Кетчуп — 50 г Соус устричный — 20 г Соус сладко-острый — 100 г Сахар — 5 г Как готовить:

Сделать соус: соединить все ингредиенты, тщательно перемешать.

Зерна кукурузы, стручковый горошек и креветки ошпарить кипятком, откинуть на дуршлаг. На воке обжарить на растительном масле лук-шалот, после чего добавить туда же желток, тщательно перемешать. Затем добавить отварной рис, соус, ростки сои, посолить, готовить минут пять. В конце приготовления добавить креветки, стручковый горошек и кукурузу. Блюдо украсить жареным луком и зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

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