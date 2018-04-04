В сельхозкомплексе «Ноябрьский» поспели огурцы

На днях в теплицах сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский» снимут первый урожай огурцов, а затем будут собирать их практически ежедневно.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Максим Олексий. Он рассказал, что весь урожай огурцов этого года запланирован на уровне пяти с половиной тонн. Томатов планируется снять полторы тонны, они начнут поспевать в июне. Овощи поступают в городские торговые точки предприятия, они идут по среднерыночной цене, хотя их себестоимость немного дороже. Максим Олексий заверил, что продукция — экологически чистая, так как натуральные удобрения всегда под рукой.

Напомним, в сельхозкомплексе содержатся около 400 голов крупного рогатого скота, из них 196 — дойных коров. Их молока хватает на все детские сады города. «Ноябрьский» также выпускает кефир, ряженку, йогурт, творог, творожную массу, сливки, сливочное масло, а летом напиток из сыворотки с добавлением сока — он отлично утоляет жажду.

Еще в «Ноябрьском» выращивают кроликов, их сейчас около 900. Крольчатина реализуется по 430 рублей за килограмм. Для сравнения, в Салехарде аналогичный продукт идёт по 750 рублей.