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Как приготовить диетический кулич?
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Как приготовить диетический кулич? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Скоро Пасха, а значит вы, вероятно, уже задумывались о том, какой кулич приготовить в этом году. Для тех, кто следит за фигурой, спортивный диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко приготовила рецепт кукурузно-миндального кулича.
Ингредиенты для теста
Яйцо — 4 шт.
Мука кукурузная — 100 г  Мука миндальная (также подойдут арахисовая или овсяная) — 40 г  Кефир — 200 мл  Мед — 2 ст. л.
Ванилин — щепотка
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Цукаты
Лимонная цедра
Приготовление:
Отделите белки от желтков, взбейте желтки, кефир и мед до однородной массы. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте цукаты, цедру и влейте жидкое тесто. Все перемешайте, взбейте белки до пиков и аккуратно вмешайте в тесто, чтобы оно было пышное и воздушное. Перелейте в форму и поставьте в духовку, разогретую на 170 градусов. Выпекайте 40 минут.
Ингредиенты для глазури:
Творог — 70 г  Разведенный агар-агар — 1 ч. л.
Мед — 1 ст. л.
Приготовление:
70 г творога смешайте с разведенным агар-агаром (1 ч. л.) и медом (1 ст. л.). Взбейте в блендере до кремообразной консистенции. Полученную жидкость вылейте на кулич и поставьте в холодильник.
Р. S. Чтобы приготовить миндальную муку самим, можно просто измельчить орехи в кофемолке. Если нет ни миндаля, ни арахиса, используйте овсяную муку.
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