Как приготовить диетический кулич?

Скоро Пасха, а значит вы, вероятно, уже задумывались о том, какой кулич приготовить в этом году. Для тех, кто следит за фигурой, спортивный диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко приготовила рецепт кукурузно-миндального кулича.

Ингредиенты для теста

Яйцо — 4 шт.

Мука кукурузная — 100 г Мука миндальная (также подойдут арахисовая или овсяная) — 40 г Кефир — 200 мл Мед — 2 ст. л.

Ванилин — щепотка

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Цукаты

Лимонная цедра

Приготовление:

Отделите белки от желтков, взбейте желтки, кефир и мед до однородной массы. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте цукаты, цедру и влейте жидкое тесто. Все перемешайте, взбейте белки до пиков и аккуратно вмешайте в тесто, чтобы оно было пышное и воздушное. Перелейте в форму и поставьте в духовку, разогретую на 170 градусов. Выпекайте 40 минут.

Ингредиенты для глазури:

Творог — 70 г Разведенный агар-агар — 1 ч. л.

Мед — 1 ст. л.

Приготовление:

70 г творога смешайте с разведенным агар-агаром (1 ч. л.) и медом (1 ст. л.). Взбейте в блендере до кремообразной консистенции. Полученную жидкость вылейте на кулич и поставьте в холодильник.

Р. S. Чтобы приготовить миндальную муку самим, можно просто измельчить орехи в кофемолке. Если нет ни миндаля, ни арахиса, используйте овсяную муку.