Высоцкая знает, как сделать год вкусным

Юлия разработала специальные меню для главных праздников в году и поделилась рецептами для застолий без особого повода.

Кулинарная книга Юлии Высоцкой «Вкусный год» — это не просто сборник рецептов, это настоящее произведение искусства, где блюда грамотно подобраны в соответствии с поводом и изысканно проиллюстрированы. Здесь вы найдете пять меню из пяти блюд, предназначенных как для общепринятых поводов (Новый год, Пасха), так и для «праздника души» — романтического ужина, вечеринки с друзьями.

Если каждый раз в ожидании гостей вы ломаете голову над тем, чтобы такого интересного и вкусного приготовить, эта книга станет прекрасным помощником — Юлия Высоцкая все придумала за вас. Полезными будут и тематические меню, и рецепты для встреч «без повода». Кстати, сама Юлия считает, что устраивать праздники нужно, не дожидаясь повода, — когда душа просит.

«Праздники — это всегда здорово вне зависимости от того, что говорит по этому поводу календарь, — говорит Юлия Высоцкая. — Я всегда испытываю подъем в ожидании гостей — они еще не пришли, а у меня уже ощущение праздника! И, чтобы это ощущение продлить, я стараюсь не упустить ни одну деталь — здесь важно буквально все: и какое у вас настроение, и как вы будете сервировать все, и, конечно же, какую еду вы приготовите».

Кстати, тут вы не найдете банальных рецептов. Например, на Пасху вместо привычных куличей, Юлия предлагает испечь шоколадную бабку с корицей, а вместо традиционной творожной пасхи сделать ее цитрусовую версию.

«За приготовление любых блюд, а особенно пасхальных, нельзя браться в плохом расположении духа, — говорит автор. — Обязательно настройтесь на светлый лад, можете даже подпевать себе под нос. Пасхальных рецептов сохранилось довольно много, поэтому я каждый раз мучаюсь выбором — чтобы такое приготовить! Может быть, в этом поиске и есть главное удовольствие?».

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