12 рецептов с креветками

Креветки хорошо есть просто так, сварив с перцем и лавровым листом, и так много людей, которые считают, что нет на свете ничего вкуснее. Но если добавить им почетное окружение или вписать в какую-нибудь замысловатую кулинарную композицию, они не потеряют своей сути, зато и сами многое приобретут, и сделают блюдо значительно глубже по вкусу. Вот дюжина проверенных нами рецептов, в которых креветки пребывают в разных состояниях — плавают в супе, хересе или соусе песто, собраны в крокеты, сочетаются со свежим манго, зажаты между кусками обжаренного хлеба и перемешаны с лапшой, пастой и рисом.

Крем-суп с кинзой и креветками

Концентрированный суп на курином бульоне, кокосовом молоке и сливках. Креветки для супа надо обжарить, и обязательно в панцире: хитин при нагревании придаст креветкам характерный запах. Крем-суп с кинзой и креветками

Тост «Скаген»

Шведский рецепт, названный при этом в честь датского порта Скаген. Тост придуман полвека назад ресторатором Туре Вретманом — и с тех пор это классика. Тост «Скаген» с креветками

Этот тост с салатом из креветок с майонезом, названным в честь даже не шведского, а датского порта, изобрел ресторатор Туре Вретман. В послевоенные десятилетия, когда иностранный фастфуд угрожал местным кулинарным традициям, он выступал их хранителем. И теперь «Скаген» есть практически в любом ресторане Швеции — и дорогом, и не очень.

Паэлья с креветками и курицей

Испанский плов, допускающий сочетания риса с чем угодно, лишь бы были рис, шафран и хорошая глубокая сковородка паэльера, в честь которой и назвали блюдо. К рецепту прилагается видеошпаргалка — как правильно расправляться с креветками. Паэлья с креветками и курицей

Паэлья — блюдо средиземноморской кухни, испанский плов, в основе которого всегда круглый белый рис, заправленный шафраном. В ней часто одновременно сочетается куриное мясо, морепродукты и разнообразные овощи. Свое название блюдо получило от специальной глубокой сковороды с толстыми стенками. В ней ингредиенты не просто обжариваются, а готовятся в собственном соку. Однако в домашних условиях, на обычной сковороде, паэлья получается не менее вкусной и ароматной. А если готовить ее на оливковом масле с добавлением различных специй и белого сухого вина, она приобретет по-настоящему испанский вкус. В этом рецепте золотистая паэлья готовится на курином бульоне с креветками, куриными бедрами, болгарским перцем, горошком и другими овощами. Подавать блюдо рекомендуется с холодным розовым каталонским или валенсийским вином.

Креветки в горгонзоле

Чтобы не лишать креветок значительной части аромата, почистите их только наполовину, оставив на хвосте хитиновый панцирь, — и обжарьте сначала. Если под рукой не окажется горгонзолы, ее можно заменить другим схожим по свойствам сыром. Креветки в горгонзоле

Спагетти с креветками и фисташками

Рецепт из кулинарной книги «Сделано на Сицилии» сицилианского повара Джорджо Локателли, чей лондонский ресторан Locanda Locatelli многие знающие люди считают лучшим итальянским рестораном за пределами Италии. Креветок очистите, но панцири не выбрасывайте: из них надо сделать соус. Спагетти с креветками и фисташками

Креветки в соусе песто

Есть надо с хлебом: едва ли не главная прелесть тут в очень ароматном горячем соусе. Рецепт, который шеф московского гастробара Moments Катя Плотникова раздобыла в одном из итальянских ресторанов Тель-Авива. Креветки в соусе песто

Каша карри из дикого риса с креветками

Насыщенная рисовая каша с королевскими креветками. Кашу полезно будет распарить, а вот с креветками обходитесь аккуратней: они долгой готовки не любят. Каша карри из дикого риса с креветками

Ризотто с мидиями и креветками

Для этого ризотто понадобится овощной бульон, но можно приготовить и на рыбном, чтобы усилить вкус мидий и креветок. Ризотто с мидиями и креветками

Креветки с хересом

К хересу полагается добавить чайную ложку соуса табаско. Ну хорошо, не чайную ложку, если не хочется слишком острого. А можно и больше чайной ложки, если хочется. Креветки с хересом

Киш с креветками

Корж для киша готовится классическим способом, но вот начинка не классическая. Рецепт главного кондитера сети «Волконский» Лорана Бурсье. Киш с креветками

Крокеты из креветок

Креветки смешиваются с густым сливочным соусом, после чего из полученной массы лепятся маленькие крокеты. Креветки при этом нужны не крупные, а мелкие. Традиционный фламандский рецепт. Крокеты из креветок

Креветки с манго

Еда для вечеринок, которую можно есть руками. Рецепт московского повара и ресторатора Аруси Гукасян. Креветки с манго