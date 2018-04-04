Известные утверждения о сахаре, с которыми не согласна наука

Ученые утверждают, что тема употребления сахара обросла мифами, в которые нужно перестать верить образованному человеку. Сахар — вечная тема для диспутов. В последнее время этому продукту приписывается целый ряд вредных для здоровья свойств. Между тем, многие из популярных в народе утверждений не имеют под собой обоснований в виде научных данных. С чем не согласны ученые? Зависимость от сахара сродни наркотической. Говорят, «подсесть» на сахар легко, а отказаться от него трудно, для некоторых и вовсе невозможно. Но на самом деле в науке нет четкого ответа о том, как формируются любые зависимости — этот механизм крайне сложный, изощренный и во много определяется индивидуальными особенностями каждого человека. Страх «сахарной наркомании» ничем пока не обоснован, подчеркивают исследователи. Отказ от сахара лучше всего помогает похудеть. В реальности отказ от быстрых углеводов действительно ускоряет растрату жира в организме. Но существование при полном отказе от быстрых углеводов и в том числе сахара физически невозможно. Более того, такой отказ провоцирует серьезные нарушения в организме, в частности, в сердечно-сосудистой системе. Сахар в малых порциях включается даже в самые строгие диеты. Сахар вызывает гиперактивность у детей. Научные исследования, авторы которых пытались найти доказательства такой закономерности, потерпели крах. Миф возник в 1974 году после того, как в журнале Американской академией педиатрии появилась статья, в которой утверждалось, что именно сахар повинен в детской гиперактивности. Он прижился, хотя никаких научных обоснований в статье не приводилось Натуральный сахар полезнее заводского. То есть мед, например, полезнее рафинада кубиками. Но это совершенно не так. Глюкоза оказывает одинаковое действие на организм, независимо от источника. Сладкие фрукты и ягоды называют полезными прежде всего потому, что вместе с сахаром в них присутствуют клетчатка и витамины. Без этих компонентов дары природы не полезнее любого заводского сахара. Сахар вызывает диабет. Это тоже миф, хотя и крайне распространенный. Пока что все научные данные о влиянии сахара на метаболизм, ожирение и диабет лежат только в области допущений и гипотез. Наследственность в этом плане оказывает гораздо большее влияние, чем то, что человек ест, заявили специалисты. Ранее МедикФорум писал о том, что вкусная еда влияет не сознание и поведение людей сильнее, чем кажется.