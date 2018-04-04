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Недельная инфляция в РФ сохранилась на уровне 0,1%
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Недельная инфляция в РФ сохранилась на уровне 0,1% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Недельная инфляция в РФ с 27 марта по 2 апреля пятую неделю подряд составила 0,1%, сообщил сегодня Росстат.
"За период с 27 марта по 2 апреля 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля — 100,0%, с начала года — 100,8% (апрель 2017 г. : в целом за месяц — 100,3%, с начала года — 101,3%)", — сообщается в сводке ведомства.
За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,6%, сахар-песок и пшено — на 0,6%, печенье и соль — на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0,7%, куры, рыба мороженая, масло подсолнечное и мука — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, помидоры — 2,6-4,5%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,0%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.
По итогам марта в России обновился минимальный уровень инфляционных ожиданий.
Россияне ожидают инфляцию в размере 8,5% в ближайшие 12 месяцев, сообщил сегодня Банк России по итогам мартовского опроса, который выполнило ООО «ИнФОМ» по заказу регулятора.
Опрошенные ООО «ИнФОМ» россияне оценили инфляцию за последние 12 месяцев в 9,2%. Это минимальное значение ощущаемой инфляции за всю историю наблюдений. При этом с начала года данный показатель держится на однозначных значениях. Это стало возможным благодаря замедлению фактической инфляции до рекордных 2,2%.
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