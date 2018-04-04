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Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1%
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Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Недельная инфляция в РФ с 27 марта по 2 апреля пятую неделю подряд составила 0,1%, с начала года по 2 апреля рост цен составил 0,8%, сообщает в среду Росстат.
Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.
За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,6%, на сахар и на пшено — на 0,6%, на печень и соль — на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,7%, куры, мороженая рыба, подсолнечное масло и мука — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на белокочанную капусту, картофель, морковь, помидоры — 2,6-4,5%. В то же время огурцы стали дешевле на 3%.
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.
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