Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 27 марта по 2 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,8%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,6%, на сахар и на пшено — на 0,6%, на печень и соль — на 0,2%.

Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,7%, куры, мороженая рыба, подсолнечное масло и мука — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%: белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры подорожали на 2,6-4,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,1%.