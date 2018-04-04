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Недельная инфляция в России составила 0,1%
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Недельная инфляция в России составила 0,1% 

Газета.Ru 1 час назад
Инфляция в России с 27 марта по 2 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,6%, на сахар и на пшено — на 0,6%, на печень и соль — на 0,2%.
Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,7%, куры, мороженая рыба, подсолнечное масло и мука — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%: белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры подорожали на 2,6-4,5%.
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,1%.
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