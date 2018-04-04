Зажигай: как корреспондент Ufa1 проверял качество шоколада огнем

На днях по интернету прокатился чудной ролик. Женщина с проницательными глазами поджигает шоколадку и с неподдельным ужасом комментирует происходящее.

— Посмотрите: она даже не плавится, сразу горит! Жуть, что мы едим! А вонь-то какая, — закатывает глаза экспериментатор.

— А помните, пластмассовый рис как плавился? — исследовательнице за кадром поддакивала подружка.

Видео немедленно набрало тысячи просмотров, погрузив зрителей в тоску: неужели и впрямь нас дурачат производители?

Ufa1 решил проверить эту легенду на объективность, и вот что получилось.

«Люди с низким достатком тоже кушать хотят»

Однажды я поинтересовалась у знакомого, работающего на мясокомбинате технологом.

— Разве вы не можете делать колбасу из мяса? Зачем в ней столько разных добавок? — наивно вопрошала я.

— Такая колбаса получается очень дорогой, элитной — кто ее брать-то будет? — вздыхал технолог. — А мы нацелены на широкий круг потребителей — люди с низким достатком тоже кушать хотят. Поэтому в рецепте — соя, яичный белок, крахмал.

Видео с горелым шоколадом подтолкнуло расширить эксперимент. Если героиня ролика права, и низкое качество продукта можно подтвердить горением, то дешевые продукты должны полыхать получше факела. Их-то мы и будем жечь! А для сравнения спалим и не дешевый аналог — для чистоты эксперимента.

С экспериментами нас из редакции прогнали — дескать, своей ерундой от работы отвлекаем. Поэтому пришлось жечь дома у коллеги.

Гори-гори ясно!

1. Колбаса

— Колбаса «Докторская» «Ясная горка», цена 63 руб., масса 450 грамм. ТТХ: Мясо птицы, свиная шкурка, соевый белок, мука соевая крупа, картофельный крахмал. Белок — 7 г. Изготовитель: АО «УМКК».

— Колбаса «Деревенская», цена 70 руб., масса 400 г. ТТХ: мясо цыплят, картофельный крахмал, животный белок, загустители. Белок — 9,4 г. Изготовитель: ОАО «Турбаслинские бройлеры».

— Колбаса «Молочная любимая», цена 124 руб., масса 500 г. ТТХ: мясо птицы, конина, шкурка свиная, соевый белок, крахмал картофельный, молочный белок. Белок — 6 г. Изготовитель: АО «УМКК».

Этикетка колбасы марки «Ясная горка» хвалила сама себя, уверяя, что она «Докторская» — когда-то в СССР этот сорт считался диетическим и готовился из отборной говядины и свинины. И только в редакции я вчиталась в мелкий шрифт состава, и обомлела — продукт оказался куриным!

— Пахнет она так себе, и на вкус не лучше, — поморщились мои вынужденные дегустаторы — фотограф и оператор.

«Деревенскую» мы утащили из холодильника оператора.

— Ты же хочешь знать всю правду о своей еде? — нарезая экспроприированную колбасу, вопрошали мы смутившегося Женю.

Он вынужденно признался, что купил ее для кота — мол, дешево, но съедобно.

— На вкус она получше первой, но не фонтан, — отметили дегустаторы.

«Молочную» Евгений бросил в жерло эксперимента сам.

— Пусть у покупателей будет выбор! — свеликодушничал хозяин холодильника.

— Ммм, вот эта колбаска — что надо! Упругая, и по языку не размазывается, как две первые, — поцокали языками колбасные сомелье.

Жжем. Вот сейчас и узнаем, как полыхает подмешанная в фарш туалетная бумага — на этой байке выросло не одно поколение детворы. По очереди чиркаю спичкой. Но ни одна из колбасок гореть не желает: кусочки шкворчат, источая могучий дух гари, а пламени нет. Это фиаско. Эх, нам бы горелку помощнее!

Больше всех страдал кот: он искренне жалел испорченный продукт

2. Творог

— Продукт творожный «Нежный», масса 200 г, цена 27 руб. ТТХ: Молоко обезжиренное, молоко цельное, заменитель молочного жира, закваска, хлористый кальций — для уплотнения, фермент животного происхождения. Жирность 18%. Изготовитель: «Ува-молоко», Ижевск.

— Творог обезжиренный марки «Каждый день», масса 200 г, цена 43 руб. ТТХ: молоко обезжиренное, закваска. Жирность 1,8%. Изготовитель: ОАО «Ядринмолоко».

Упругая колбаска творога марки «Милково», обернутая в целлофан, красовалась на полке одна-одинешенька. Не удивительно — мигом расхватали при такой-то цене! У прилавка мы даже потолкались за нее с аккуратно одетой бабушкой — видно, на пенсию другого творожка не купишь.

— О-о, какой хороший творожок, я бы с удовольствием его на завтрак ел: нежный, приятный на вкус, — неожиданно нахваливали дегустаторы.

Творог «Добрый день» не самый дорогой. Но я — за здравый смысл и средний бюджет, поэтому прилавок с продуктом по 100 рублей за 200 граммов в магазине обходила зажмурившись.

— Ну не-е-ет, — стонали сомелье. — Просто так его не съешь: кислятина!

Жжем. В погоне за удешевлением иные производители подмешивают в творог растительные жиры, они прекрасно горят. И у нас такой образец есть: вот сейчас полыхнет! Поочередно подхватываю шарики из творога на шпажки, подношу зажженную спичку. Творог обугливается, но ни тот, ни другой сорт гореть не желает. Наверное, жара каминной спички для воспламенения им маловато.

Жар каминной спички творог не воспламенил

3. Сыр — Сыр фасованный «Костромской» торговой марки «Каждый день», масса 250 г., цена 117 руб. ТТХ: молоко пастеризованное, закваска, фермент, хлорид кальция. Жирность 45%. Изготовитель: товарищество на вере «Сыр Стародубский».

— Сыр «Российский», масса 318 г, цена 114 руб. ТТХ: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль. Жирность: 45%. Изготовитель: АО «Тандер», Краснодар.

Сыр я люблю, к выбору подхожу требовательно, поэтому покупаю крайне редко: не всякий бюджет потянет ежедневно «Рокфор» по 2 тысячи рублей за кило. А пенсионерам выбирать не из чего: у прилавка с дешевыми сырами вилась стайка бабушек, и «Костромской» улетал прямо на глазах.

Женя и на этот раз не устоял — принес из холодильника свой личный «Российский». Правда, при подсчетах выяснилось, что по стоимости его сыр — брат-близнец нашего.

— Да не может быть, что такой же: этот вкусный, а тот годится только на домашнюю запеканку, — возмутились дегустаторы.

Жжем. Каких только легенд не ходит про поддельный сыр: дескать, благодаря крахмалу, подмешанному в продукт, «липа» горит получше дров. Наши сырные кусочки затянула горелая корка, комнату заполнил смрад жженой шерсти. Продукт плавился и капал на тарелку, но гореть отказывался.

Жечь или не жечь — вот в чем вопрос

4. Рис — Рис круглозерный торговой марки «Каждый день», масса 200 г, цена 13 руб. ТТХ: крупа рисовая шлифованная 3 сорт. Изготовитель: ООО «Торговая компания…» тут кто-то оборвал этикетку, Москва.

— Рис круглозернистый для суши торговой марки «Мидори», масса 450 г, цена 85 руб. ТТХ: рис шлифованный, высший сорт. Изготовитель: ООО «Ирей», Зеленоград.

Про рис тоже есть прекрасная байка: дескать, хитрые производители научились делать крупу из пластика. Стоит нагреть, и крупа на глазах превращается в расплавленную лужу.

Крупа марки «Каждый день» на подделку явно не тянула: кому охота возиться с осколками, да еще прорисовывать на белых рисинках жемчужные прожилки. А вот «Мидори» выглядела подозрительно — крупинка к крупинке, да каждая еще подозрительно прозрачна.

Жжем. Ура! Горит! Но не дорогущая крупа для суши, а дешевая колотая сечка.

Горелый рис, прилипший к вилке, пришлось отмачивать целый час 5. Шоколад

— Шоколад темный «Российский» фабрика «Россия щедрая душа», масса 90 г, цена 66 руб. ТТХ: сахар, какао тертое, масло какао, молочный жир, спирт. Содержание какао 41%, жир 28%. Изготовитель ООО «Нестле фуд», Самара.

— Шоколад молочный «Кондитерская фабрика Волшебница», масса 85 г, цена 39 руб. ТТХ: сахар, масло какао, какао тертое, молоко сухое, сыворотка молочная. Содержание какао 28,9%, жир 30г. Изготовитель АО «Тандер», Краснодар.

Напоследок решили проверить правдивость вирусного ролика с горящим шоколадом.

— После сыра есть шоколадку невкусно — жгите, — разрешил Женя, и я повиновалась.

Жжем. Ура! Горит и шоколад. Но только «Российский»: молочный плавится и тягучими каплями стекает вниз.

Хорошо горит!

Химики: «Продукты должны гореть!»

Объяснить результаты эксперимента мы попросили специалистов. Химики Башкирского государственного университета успокоили: в том, что продукты питания горят, ничего необычного нет.

— Биологические продукты однозначно должны гореть, ведь это углеводороды. Многое зависит от температуры плавления: если в шоколаде очень много жира, он будет плавиться, перед тем как загорится. Если жира, наоборот, мало, то температура плавления у него высокая, и он скорее загорится, нежели оплавится, — говорит доктор химических наук Ринат Ахметханов. — Я этот ролик о горящем шоколаде тоже видел. А почему рис-то не должен гореть? Ведь это клетчатка, целлюлоза. Эксперимент перед телевизором не показателен. Чтобы выяснить, из чего продукт состоит, нужно проводить глубокие аналитические исследования.