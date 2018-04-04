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В Швеции сделали рыбу-терминатора
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В Швеции сделали рыбу-терминатора 

Гастроном 56 минут назад
Фото: Гастроном
На острове Готланд в Швеции провели кулинарный эксперимент: ресторан Rot совместно с местной стеклодувной студией Big Pink, состоящей из нескольких девушек, принялись запекать рыбу-тюрбо.
Тюрбо, запеченное в стекле
Сначала ее обернули в несколько слоев влажной газеты, а затем залили расплавленным стеклом, нагретым до температуры 1150 °C. Через 20 минут застывшее стекло разбили и обнаружили прекрасно запеченную тюрбо! Такой метод приготовления позволил сохранить в рыбе все соки и сделал ее чрезвычайно нежной. О том, как часто будут готовить таким образом в ресторане, не сообщается.
Процесс подготовки к подаче тюрбо, запеченное в стекле
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