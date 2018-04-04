Четверговая соль: приметы и как приготовить

В ночь со среды на четверг Страстной недели или утром в Чистый четверг в русской православной культуре принято особым образом готовить соль. Этот обычай восходит ко временам, когда за солью признавали возможность давать здоровье и защищать человека. Хотя в современных условиях может быть сложно соблюсти абсолютно те же условия приготовления четверговой соли, что и много веков назад, некоторые православные стремятся по мере сил сохранить верность традиции.

Об обычае приготовления четверговой соли упоминается в Сборнике постановлений церковного собора XVI века «Стоглав». Предполагается, что наиболее популярной эта традиция первоначально была во Владимирской, Московской, Нижегородской и Ярославской губерниях, а впоследствии она распространилась на территорию Сибири. Поскольку во время приготовления соль нагревалась и меняла цвет, она также известна под названием «черная соль».

По данным, имеющимся на сегодняшний день у краеведов и других специалистов, в Чистый четверг или в ночь перед ним крупную смоченную соль смешивали с гущей, отцеженной из сусла любого солодового кваса, или мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде. Соль и гущу смешивали в большой чугунной сковороде примерно в одинаковых пропорциях. После этого их завязывали в тряпочку или клали в старый берестяной лапоть. Наконец, соль ставили в печь, где она должна была спечься в монолит. После этого чуть теплую соль откалывали от получившегося кирпича и дробили в ступке, читая при этом молитвы. Затем соль освящали в алтаре.

Готовую «черную соль» весь год хранили на божнице, или киоте — особом украшеном шкафчике или застекленной полке для икон, прообразом которой считается Ковчег Завета (Кивот Завета) Иерусалимского храма. Также четверговой солью во время пасхальной трапезы солили освящённые яйца, которыми разговлялись после заутрени. Соль принимали внутрь и натирались ее раствором при различных недугах, а заболевшей скотине давали посоленный ей хлеб либо разводили щепотку соли в поилке. В Сибири черную соль, смешанную с золой, перед посевом добавляли в зерно перед посадкой. Также соль растворяли в воде, которой поливали гряды при посадке капусты, лука и огурцов.

Некоторые люди носили щепотку соли, зашитую в ладанку, на груди рядом с нательным крестиком, и брали ее с собой в дальнюю дорогу.

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